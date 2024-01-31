Росія видихнеться до весни: Буданов зробив новий прогноз, до чого готуватися Україні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони очікує, що російські війська скоро видихнуться. Західні розвідслужби бачать ситуацію інакше: економіка РФ дозволять вести інтенсивну війну мінімум два роки. Фокус описує найімовірніші сценарії бойових дій до виборів президента Росії.

Українське військове командування озвучує нові прогнози контрнаступу ЗСУ. Російські сили видихнуться до весни 2024 року, потім атакувати будуть українці, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов.

ЗС РФ почали наступати в листопаді 2023 року і поставлених цілей не досягли. Однак "певне просування" спостерігається в районі Авдіївки Донецької області, визнає глава розвідки.

"Результати самі бачите. Сказати, що вони великі, точно буде неправдою. Але їхній наступ усе ще триває. Десь на початку весни він вичерпається вже повністю", — вважає воєначальник.

За задумом керівництва РФ, їхня армія мала вийти якнайшвидше на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець і далі — на адмінмежі Донецької та Луганської областей.

"Як ви розумієте, навіть близько до цього нічого немає", — додав Буданов.

Західні аналітики бачать іншу тенденцію. З початку 2024 року Росія розпочала новий етап зимово-весняної операції на кордоні Луганської та Харківської областей. Нещодавно ЗС РФ домоглися тактичних успіхів на південний схід від Куп'янська вздовж дороги P-07 "Куп'янськ-Сватове" і посилюють атаки на північний захід від Крохмального в напрямку річки Оскіл, зазначають в американському Інституті вивчення війни.

"Скоро зайдемо до Криму". Хронологія прогнозів Буданова

Варто зазначити, що начальник ГУР МО часто робить прогнози щодо закінчення війни або звільнення українських територій. У жовтні 2022 року Буданов сказав, що Збройні сили України "скоро повернуться до Криму" — до кінця весни 2023 року. Згодом розрахунок не виправдався і воєначальник заявив про "випадання з графіка".

"Треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками. Є те, що маємо. Але якщо подивитися на Крим і на рівень бойових дій, які відбуваються на території півострова, то ви зрозумієте, що не порівняти з 2022-м, я вже не кажу про період з 2014 по 2022 роки. Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо", — пояснював він.

У 2023 році Буданов робив кілька прогнозів. Також він допускав можливість у 2023 році повернути всі території України станом на 1991 рік, а в жовтні оголосив, що повномасштабна війна з РФ продовжиться у 2025 і 2026 роках.

А нещодавно Буданов говорив про знищення Кримського мосту цього року, доводячи ідею "нарощуванням оборотів українського ОПК".

Економіка Росії тримає удар

Російська економіка накопичила запас потужності для ведення бойових дій. Західні розвідоргани підрахували, що економічний стан РФ дає змогу вести війну в Україні щонайменше два роки. Джерела британської газети The Telegraph розповіли, що зараз Москва витрачає 40% російського ВВП на війну, набагато більше, ніж відрахування на охорону здоров'я та освіту.

Повний масштаб переходу Росії на військові рейки невідомий, Кремль тримає всі показники в секреті. Дані про оборонну промисловість недоступні, а російські пропагандисти завищують можливості. Міноборони РФ заявляло про виробництво у 2023 році 1530 танків і 2518 броньованих машин. Російські чиновники звітували також про виробництво танків на 560%, а БТР — на 350%.

Крім цього, Москва хоче вийти на показник 2 мільйони артилерійських снарядів на рік, не враховуючи боєприпасів, які просять у Північної Кореї та потенційно в Ірану.

"З моменту початку великої війни в Україні, на жаль, Росія наростила продажі викопного палива. Агресор заробив 550 мільярдів євро на його експорті. Економічний запас Росії за рахунок цього збільшився", — зауважує військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Прогнози української розвідки щодо виробничого потенціалу Росії також не справдилися. Секторальні та персональні санкції не зупинили виробництво крилатих і балістичних ракет. Людських резервів у Росії багато, набір в армію не припиняється за рахунок мобілізації у в'язницях і на тимчасово окупованих територіях України.

"Додаються до лав ЗС РФ і трудові мігранти. Сукупна кількість солдатів дозволяє обходитися без оголошення мобілізації. Говорити, що до весни росіяни видихнуться, означає видавати бажане за дійсне", — пояснює аналітик.

Захоплення Донецької області: головні завдання РФ до виборів президента

Навесні окупанти зосередяться на головній меті — повному захопленні Донецької області. Виконання указу Володимира Путіна про включення всієї Донецької та Луганської областей до складу Росії буде пріоритетним завданням, незважаючи на пори року і прогнози.

"Можлива тактика хвильових наступів: пік і спад для перегрупування і пошуку свіжих резервів для армії", — упевнений експерт.

Наступальний режим ЗС РФ протримається до виборів президента Росії. Найближчим часом загарбникам не можна дозволити ЗСУ робити різкі кроки, щоб не зіпсувати "свято виборів". Тому наступ іде на кількох напрямках, зазначає в бесіді з Фокусом генерал-майор СБУ в запасі, військовий експерт Віктор Ягун.

"Армія РФ спалює ресурси, сподіваючись на повну мобілізацію після виборів і поповнення військових частин. Залишається цікаве питання: де ж їм брати бронетехніку", — підкреслює він.

Військова допомога від Ірану та Північної Кореї не може вважатися постійним джерелом. Обидві країни перебувають на межі можливих конфліктів. Україні допомагають понад 50 країн, але здебільшого військові вантажі та гроші йдуть зі США. Залишається сподіватися на швидку домовленість республіканців із демократами і схвалення американського Конгресу на виділення коштів для Києва, підсумував експерт.

Нагадаємо, за даними DeepState, ЗС РФ досягли низки тактичних успіхів біля Табаївки Харківської області та Авдіївки Донецької області. Крім цього, окупанти просунулися в Первомайському.

В Офісі президента України раніше закликали не боятися Росію. Навіювання страху стало одним з елементів її пропагандистської кампанії.