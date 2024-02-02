Magura V5 проти ракетного катера: джерела Фокусу розповіли, як "Ивановец" пішов на дно

Безекіпажні катери впоралися із судном, що перебувало в повній бойовій готовності в акваторії секретної бази. Успіх атаки демонструє поліпшення тактики боротьби Сил оборони України з Чорноморським флотом. Морські дрони будуть постійно бити по нерухомих цілях РФ у доках і біля причалів, розповіли Фокусу військові експерти.

Головне управління розвідки Міноборони України провело успішну спецоперацію вночі 1 лютого. Бійці спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ.

Судно перебувало на рейді озера Донузлав. По ньому кілька разів ударили морські дрони і корабель пішов на дно. Враховуючи, що на катері могло бути 40 моряків, результати скорочення корабельного складу РФ теж суттєві, додали Військово-морські сили України.

Джерела Фокусу, знайомі із ситуацією, розповідають, що російський катер могли атакувати морськими дронами Magura V5. Українська компанія "Спецтехноекспорт" уперше показала їх на виставці Unmanned Systems Exhibition (UMEX) 2024 в ОАЕ 24 січня 2024 року.

Безпілотний катер Magura V5 виконує кілька завдань: спостереження, розвідку, патрулювання, пошук і порятунок людей, протимінні заходи, охорону на морі та бере участь у бойових діях.

Моменти ураження російського корабля потрапили на відео. Перший безпілотник наближається до корми, катер намагається відірватися і веде вогонь. Другий удар позбавив корабель можливості маневрувати. В атаці брали участь щонайменше шість дронів-камікадзе, послідовно уражаючи ракетний катер.

Корабель "Івановець" вразили вночі в акваторії секретної військово-морської бази

Дрони "зайшли" на секретну базу РФ. Що нового в атаці на корвет "Ивановец"?

У нападі морських дронів на військовий корабель РФ можна побачити низку цікавих моментів. Уперше судно в повній бойовій готовності уразили вночі в акваторії охоронюваної і секретної військово-морської бази, каже Фокусу військово-морський експерт Володимир Заблоцький.

Озеро Донузлав і однойменна військова база "заховані" в глибині Кримського півострова. Саме озеро з'єднане з Чорним морем спеціально виритим каналом.

У Радянському союзі район озера Донузлав був надсекретним

В умовах великої війни з Україною, як каже Заблоцький, користі від кораблів типу "Ивановец" небагато. Берег атакувати такі судна не здатні, росіяни охороняли ними "вишки Бойка", газо- і нафтовидобувні платформи в Чорному морі.

Далекобійних ракет типу "Калібр" і пускових на озброєнні "Ивановца" немає, тому територію України він не обстрілював. Головна функція корвета полягала в патрульній службі та супроводі транспорту з важливими вантажами.

За словами військово-морського експерта Національного інституту стратегічних досліджень Максима Паламарчука, вперше у світовій історії морські дрони впоралися з надводним ракетоносієм. Якщо раніше ВМС завдавали російським суднам ушкоджень, то у випадку з "Ивановцем" він пішов на дно.

"Значення корабля зменшить потенціал небезпеки Чорноморського флоту для суден, які йдуть в Україну. У бухті Донузлав був ще такий корабель, тому щонайменше одна ціль на майбутнє вже є", — коментує він Фокусу.

Однак під час повномасштабної війни краще не повторювати трюки. Для наступних атак слід встановити точне місце розташування корабля ворога та уточнити власні ресурси, додав Паламарчук.

Успіх атаки ГУР МО вказує на вдосконалення тактики боротьби з Чорноморським флотом. Найімовірніше, безекіпажні катери будуть основою для ударів по нерухомих цілях у доках і біля причалів.

Українська тактика морського бою вже призвела до вимушеного відведення кораблів Чорноморського флоту з Севастополя до Новоросійська. ВМС України не мають на озброєнні великих бойових кораблів, що підкреслює ефективність нападів на російські судна, роблять висновок опитані Фокусом аналітики.

Ракетний катер "Ивановец": бойові характеристики

Кораблі вироблялися в СРСР і Росії в період з 1979 по 1996 роки. Ракетний катер "Ивановец", за класифікацією НАТО корвет, частина проєкту 1241 "Молния". Судно спустили на воду 1989 року.

На озброєнні корвета є чотири протикорабельні крилаті ракети П-270 "Москіт" з дальністю пуску від 90 до 120 кілометрів. Крім цього, катер забезпечений системою радіоелектронної боротьби "Вимпел Р2".

Завдяки наявності систем РЕБ, "Ивановец" міг вести радіоелектронну протидію обстрілу Криму крилатими ракетами і виведенню безекіпажних катерів.

У складі Чорноморського флоту РФ залишилося ще два таких ракетних катери. На озброєнні ВМФ РФ є близько 18 таких катерів. Вартість "Ивановца" — приблизно 60-70 млн доларів.

Нагадаємо, українські Сили оборони 13 вересня 2023 року вдарили ракетами по великому десантному кораблю "Минск" і субмарині "Ростов-на-Дону" ВМС РФ. Вороже командування оголосило про початок ремонтних робіт лише наприкінці січня 2024 року.

Фокус раніше писав, які нові кораблі ввела Росія для військово-морського флоту на Чорному морі. За участю президента РФ Володимира Путіна ввели в дію субмарину "Император Александр III" проєкту 955А "Борей-А".