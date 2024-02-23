З Leopard, але без F-16: яку зброю обіцяли Україні і що передали за два роки великої війни

На початку повномасштабного вторгнення західні партнери не вірили в стійкість України. Але українці продемонстрували зворотне. Керівництву країни вдалося переконати Захід у необхідності поставок озброєння. Кількість і якість зброї змінювалася. Фокус з'ясував, що обіцяли і що передали Києву за два роки війни.

Без військової допомоги Заходу Україна не змогла б стримувати окупантів два роки. Таку заяву зробив президент України Володимир Путін в інтерв'ю британському телеканалу Chanel 4 News.

"Без цієї підтримки ми могли б боротися перші дні, тижні, можливо, місяці, але не два роки. Звичайно, ні, цього недостатньо", — сказав гарант.

Західна військова допомога стала однією з ключових складових для успішного протистояння на початку великої війни. 2022 рік показав, що постачання озброєння та боєприпасів зі США, Німеччини, Великої Британії та інших країн ЄС, ЗСУ дають вагомий результат на фронті.

На початку 2023 року, очікуючи успіхів весняно-літнього контрнаступу, західні країни схвалили великий обсяг важкого озброєння для України. Однак до середини року кількість поставок стала поступово знижуватися, а до кінця 2023 року наша країна зіткнулася із серйозним викликом: чи схвалить найсильніший партнер України — США — допомогу на 2024 рік.

Обіцяли і передали

У 2022 році західні партнери України поставили ЗСУ близько 4300 одиниць бронетехніки — переважно легкої, також близько 750 артилерійських систем. Тобто, фактично щомісяця наша країна отримувала понад 400 одиниць бронетехніки та близько 75 артилерійських систем, що дало змогу показати вагомий результат на фронті.

Після успішного контрнаступу ЗСУ у 2022 році на Харківському та Херсонському напрямках, Захід, в очікуванні нового ривка української армії, пообіцяв передати важку наступальну зброю. Зокрема, німецькі Leopard 2 [2A4, 2А5 і 2A6], німецькі Leopard 1 [A5], британські Challenger 2 і американські M1 Abrams. Загалом партнери схвалили близько 1200 одиниць бронетехніки.

"2023 рік був "танковим роком". Ми, нарешті, змогли переконати партнерів надати нам броню", — зазначає в розмові з Фокусом полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

У західних ЗМІ писали, що влітку 2023 року Україна наздогнала РФ за кількістю танків, оскільки ЗС РФ зазнавали великих втрат, а наша країна отримувала поставки із Заходу. Не останню роль у цьому зіграли, зокрема трофеї, які ЗСУ забирала з поля бою. У Forbes порахували, що 2022 року українські Сили оборони забрали з фронту майже 400 російських танків, 700 одиниць бронетехніки і 170 артилерійських систем.

З 2022 по 2023 рік Київ отримав 519 танків Фото: Flickr

Якщо говорити про постачання західної важкої техніки, то, за інформацією Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки, загалом від початку великої війни Україні обіцяли поставити 814 танків. З 2022 по 2023 рік Київ отримав 519 танків, ще 295 — очікували поставки до кінця 2023 року.

Найбільше важкої бронетехніки надала Україні Польща: до листопада 2023 року Варшава передала Києву 264 танки, ще 60 — очікували поставки до кінця року. Також у лідерах була Чехія — Прага передала Києву всі обіцяні 90 танків. Наступна за списком Німеччина: Берлін передав обіцяні 38 танків, ще 42 — очікують на постачання. Також до топ-5 лідерів увійшла Словенія, яка передала Україні всі обіцяні танки, і Нідерланди — поставили Києву 23 танки, а 81 — в очікуванні.

Серед моделей найбільше Києву передали Т-72 та їхніх іноземних модифікацій. За даними Кельського інституту, наприкінці 2023 року їх налічувалося близько 376 машин. Також Київ отримав німецькі танки Leopard — поставлено 91, і ще 130 — у режимі очікування.

Крім танків, ключову роль на фронті відіграє артилерія. З відкритих джерел відомо, що західні партнери передавали Україні американські M777 і L119, британські L119, французькі Caesar, німецькі PzH 2000, словацькі Zusana 2, польські Krab AS-90, шведські 155-мм самохідні артилерійські установки Archer.

Крім того, Київ отримав системи залпового вогню HIMARS — перші чотири установки Захід передав у липні 2022 року. Загалом за два роки великої війни Україна отримала близько 40 одиниць. Також у списку поставок — MRLS M270, німецькі MARS II і британські Wolfram для ракет Brimstone, франко-британські авіаційні крилаті ракети класу "повітря-земля" Storm Shadow/SCALP — інформації про їхню кількість у відкритому доступі немає. Крім того, Україні передавали оперативно-тактичні ракети ATACMS, дальністю 160 км.

"Усе, що обіцяли [щодо переліку озброєння] — нам дали: Abrams, Leopard, усю лінійку бронетранспортерів, починаючи від шведського CV90 і закінчуючи американським M2 Bradley і британським Warrior дали. Німецькі Marder, всю артилерію, ЗРК Patriot, MIM-23 Hawk. Проблема в кількості поставок і виробництві озброєння", — говорить Фокусу військовий експерт Петро Черник.

Київ все ще в очікуванні оперативно-тактичних ракет типу ATACMS, дальністю до 300 км

Що потрібно

Оцінити реальні обсяги західних поставок важко, вважають експерти, оскільки спиратися можна тільки на інформацію з відкритих джерел, де достеменно невідомі ні запити Міноборони України, ні реальна кількість озброєння, поставленого в Україну.

"Ми не можемо сказати, скільки нам не дали. Тому що більша частина інформації про кількість — закрита, і це правильно", — додає Черник.

За словами Жданова, обіцянки, які не були виконані — це передача оперативно-тактичних ракет типу ATACMS, дальністю до 300 км.

"Ми їх так і не дочекалися. А також авіація, на яку ми чекали цілий рік. Пам'ятаю, рік тому в лютому під час "Рамштайну" ми сподівалися, що рік буде авіаційний. Але цього не сталося. Ми досі отримуємо відстрочку передачі авіації від західних партнерів. І я не беруся прогнозувати, коли літаки нам передадуть", — додає Жданов.

Авіація — одне з найбільш чутливих питань у нинішній війні. За останньою інформацією Міноборони України, всі рішення щодо винищувачів F-16 ухвалено, тож на 19-му "Рамштайні" постачання літаків не обговорювали. За словами начальника управління преси та інформації Міноборони України Іларіона Павлюка, Київ не оголошуватиме офіційно дату отримання F-16. Літаки з'являться, щойно ЗСУ будуть готові ефективно використовувати та обслуговувати їх.

"З F-16 все дуже просто, там усі рішення вже ухвалено. Немає нічого, що залишається на етапі обговорення. Рішення ухвалено, ми рухаємося за планом. Ми маємо розуміння термінів, маємо розуміння того, що в ці терміни потрібно зробити. Це з точки зору підготовки пілотів, підготовки інфраструктури, інженерів тощо. Як тільки всі ці елементи виконають — F-16 з'являться в Україні", — заявив Павлюк 15 лютого.

За оцінками ВПС Національної гвардії США, українські льотчики закінчать навчання на винищувачах F-16 у травні. Як заявив директор Нацгвардії генерал-лейтенант Майкл Лох [Michael Loh], чотири льотчики доволі близькі до завершення навчання, а до кінця серпня 2024 року буде підготовлено ще 12 осіб.

Експерти зазначають, що авіація, оперативно-тактичні ракети дальністю до 300 км, а головне — збільшення обсягів поставок усього озброєння у 2024 році могли б змінити хід війни.

"Танків у нас трохи більше 300. Для порівняння на бойовому складі на початку війни було 800. Тож отримали ми дуже мало. Тому головна проблема 2024 року — обсяг поставок. Думаю, на сьогодні щонайменше ще 300 танків нам потрібно і 500-700 стволів, артилерія, снаряди, і щонайменше 1000 бойових броньованих машин. Якщо ми говоримо про створення груп військ, які будуть проводити контрнаступальні операції", — додає Жданов.

Українські льотчики продовжують навчання на F-16 Фото: CNN

Однак поки що Україна стикається із серйозним викликом — відтермінуванням американської допомоги на невизначений термін. Обіцяні понад 60 млрд доларів від США залишаються під питанням. Незважаючи на публічні заяви представників української влади про те, що фінансування буде схвалено найближчим часом.

За словами експертів, обсяг американського фінансування і поставок більший, ніж від усіх інших європейських партнерів разом узятих. Заповнити такі обсяги в короткі терміни ЄС просто не зможуть. Крім того, низка країн ЄС уже зазнають труднощів із пошуком фінансів для підтримки України. Так, за інформацією Bloomberg із посиланням на джерела, Франція ледве змогла зібрати фінансування для пакета військової допомоги Києву в розмірі трьох млрд євро через обмежений бюджет.

Тому хід нинішньої війни безпосередньо залежить від рішень США. А також від здатності України набрати обертів з виробництва власного озброєння.

"Для ЄС, якщо таке питання постане, буде складно покрити американські поставки. Дай бог, щоб до кінця року вони вийшли на такі обороти. ЄС чекає, хочуть розгорнути власний ВПК, але для цього треба знайти гроші, інвестувати. Вони дуже повільні. Нам обіцяють у 2025 році 700 тисяч снарядів на рік. Але де ми будемо у 2025 році? Нам снаряди потрібні сьогодні", — резюмує Жданов.

Нагадаємо, 17 лютого президент Чехії повідомив, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. Невідоме джерело може поставити ЗСУ 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 тисяч — 122 міліметри. Але потрібна допомога партнерів.

Фокус також писав, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, є дві ключові проблеми, пов'язані з поставками боєприпасів Києву. По-перше, вони нестабільні, по-друге — поставлені снаряди не завжди підходять до установок, які є в наявності в українських військових.