Російські окупанти засипають ЗСУ авіабомбами: що може від них урятувати, — Гетьман (відео)

ЗСУ наразі облаштовують потужні фортифікаційні споруди в локаціях, де ЗС РФ можуть почати масштабний наступ. За словами майора запасу Олексія Гетьмана, Сили оборони мають хоча б упродовж шести місяців втримати навалу росіян, очікуючи на повноцінне постачання західної зброї.

Окупанти мають на озброєнні тисячі потужних керованих авіабомб (КАБ), від яких дуже страждають обороні споруди ЗСУ та населенні пункти, і розраховувати на те, що ці бомби закінчаться, не варто. На момент широкомасштабного вторгнення Росія мала понад 15 мільйонів снарядів і навіть ними хизувалася. Про це в коментарі Фокусу заявив майор запасу й учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

На його думку, в подібній ситуації врятувати може тільки посилення протиповітряної оборони та, що найголовніше, отримання нарешті Україною винищувачів F-16, які Захід обіцяє нам ось уже другий рік. Ці винищувачі допоможуть збивати ворожі літаки, позбавляючи їх підльоту до точок скидання авіабомб.

"Поки ми перебуваємо в очікуванні винищувачів. можна тільки евакуювати мирне населення, адже будь-яке бетонне укріплення не може втримати удар авіабомби масою пів тонни, — зазначає військовий. — Навіть якщо майже щоденно знищувати ворожі літаки так, як це робить Україна, усе одно це буде дуже довгий процес, тому що РФ має понад 2 тисячі літаків різних типів".

До окупантів дійшло, каже Гетьман, що варто мати перевагу в повітрі й тільки тоді можна робити наступ на суходолі. В умовах відсутності винищувачів і великої кількості далекобійних систем ППО залишається використовувати тільки системи "Бук", які треба підводити на саму лінію фронту, що дуже ризиковано.

"Як тільки "Бук" починає запуск ракет, то він відображається на радарах ворога, тому на місце запуску активно б'є артилерія окупантів, — акцентує Гетьман. — На жаль, поки що в нас немає "чарівної палички", щоб отримати тут перевагу".

Зі свого боку, ЗСУ наразі облаштовують потужні фортифікаційні споруди в місцях, на які може відбуватися наступ армії РФ, каже експерт. Адже ЗСУ мають хоча б пів року триматися саме в обороні в очікуванні повноцінного постачання західної зброї.

Нагадаємо, у Forbes припустили, що для ударів по російських винищувачах Україна використовує ракети до Patriot і NASAMS. У виданні попередили про ризик, що незабаром не залишиться "найкращих ракет ППО".

Голова штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін спрогнозував, коли Україна зможе розпочати новий контрнаступ.