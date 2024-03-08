"Заслання" чи важлива місія? Чому Залужного відправляють послом до Великої Британії

Генералу Залужному після відставки запропонували нову посаду. Його відправлять послом до Великої Британії. Фокус з'ясував, чим займатиметься колишній головком у Лондоні.

Колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного призначили послом у Великій Британії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні погодив кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрям для себе — дипломатичний", — сказав гарант.

Глава держави підтвердив, що до Британії надіслано запит на попереднє узгодження кандидатури Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві та Північній Ірландії.

Найкращий із варіантів

Після того як генерала Залужного відправили у відставку на початку лютого, експерти довго гадали: яка доля чекає на колишнього головкома. Одні пророкували йому блискучу політичну кар'єру . Рейтинг довіри у колишнього головкому зберігався стабільно високим. А результати деяких соцопитувань показували, що якби вибори президента відбулися найближчим часом і в них брав участь Залужний, генерал із легкістю склав би конкуренцію Зеленському.

Інші вважали, що Залужному підберуть посаду, відповідно до його інтересів і здібностей. Можливо, призначать представником НАТО і Рамштайн з військово-технічного співробітництва з Україною. Або відправлять послом в одну з провідних країн. Прогноз останніх виявився правдивим. Президент Володимир Зеленський заявив, що Залужний хотів продовжити кар'єру за дипломатичним напрямом. А тому його кандидатуру на посаду посла направили на погодження до Великої Британії.

Сам генерал публічно не коментував перспективи свого призначення. Однак експерти впевнені, що колишній головком хотів бути корисним країні. А тому озвучена президентом перспектива стати послом в одній із провідних західних країн — найкраще, що могли запропонувати Залужному.

"Він поїде в країну, яка є одним із головних союзників України і вирішуватиме військово-технічні питання. У Залужного хороші особисті зв'язки, він може бути ефективним послом. Плюс такий досвід стане підготовкою для подальшої кар'єри, якщо він усе-таки вирішить коли-небудь розгорнути політичну діяльність. Адже найкраще вчитися в країні, яка є батьківщиною парламентаризму", — говорить Фокусу політичний експерт Ігор Рейтерович.

Політолог Олег Постернак зазначає, що в призначенні Залужного немає нічого несподіваного. Ексголовком і раніше хотів займатися дипломатією. Ба більше, у нього є профільна освіта — кілька років тому він отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародних відносин, про що нагадав міністр внутрішніх справ Дмитро Кулеба, коментуючи призначення Залужного.

"Туди не відправляють кого б то не було. Лондон для будь-якої країни — це надзвичайно важливе місце призначення. І в спілкуванні з цими послами, які працюють у Лондоні, я переконаний, що Валерій Залужний буде однією з найбільш шанованих фігур. Він принесе багато користі, не тільки з погляду двосторонніх відносин із Британією, а й для кулуарної дипломатії з країнами Азії, Африки, Латинської Америки", — заявив глава МЗС.

А ось політичних амбіцій, на думку експертів, у генерала немає, якщо вірити заявам його близького оточення. У всякому разі зараз, поки в країні триває повномасштабне вторгнення РФ.

"На початку 2023 року дехто почав серйозно міркувати, що в Залужного є політичні амбіції, і він — електоральний лідер і майбутній президент України. Але ті, хто входить у близьке коло Залужного, завжди говорили, що його не цікавить політика. У підсумку так і виявилося: у Залужного нормальні стосунки з ОП після відставки, він хоче зосередитися на дипломатичній роботі, і в нього немає планів щодо створення політичних проєктів. На посаду головкому 2021 року його призначили за протекцією британської групи впливу в українській політиці. Тому не дивно, що і зараз його запропонували на посаду посла Великої Британії", — міркує в бесіді з Фокусом Постернак.

Прибрали конкурента

Попри очевидні переваги нового призначення, на думку експертів, відправити Залужного послом до Великої Британії багато в чому було рішенням Офісу президента. У Зеленського бачать результати соцопитувань, розуміють, що генерал має, так би мовити, медовий місяць із потенційними виборцями та високий рівень довіри. А тому, ймовірно, було ухвалено рішення тримати його подалі від прихильників.

"Називати Велику Британію "засланням" було б неповагою до країни такого високого рівня, але в ОП могли міркувати так: давайте виведемо Залужного з публічного поля України та підберемо гарний варіант із вагомою країною. Незважаючи на це, ексголовком може витягнути максимум із цього рішення. Усе залежить від того, наскільки він буде активним там. І наскільки захоче говорити речі, які не будуть подобатися ОП", — зазначає Рейтерович.

На думку співрозмовників Фокуса, Залужний у Лондоні займатиметься пріоритетними питаннями: постачанням зброї для України, комунікацією із західними медіа, питанням українських біженців у Великій Британії, зв'язками з політичною елітою.

"Залужний буде вхожий у всі кабінети Лондона, і це подарунок для української дипломатії з огляду на його вплив і авторитет", — зазначає Постернак.

Експерти нагадують, що попередній посол України у Великій Британії — Вадим Пристайко — дозволяв собі критичні висловлювання на адресу президента. Зокрема, дипломат назвав "нездоровим сарказмом" слова Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку. Після цього Пристайка зняли з посади, що викликало нерозуміння союзників.

За словами Рейтеровича, Залужний на посаді посла теж може критикувати заяви або рішення політичного і військового керівництва країни. Наприклад, писати статті в західних медіа — тим паче, що в нього є подібний досвід . Це допоможе за потреби зберегти високий рейтинг довіри.

Фокус раніше писав, що, на думку глави ГУР Міноборони Кирила Буданова, відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача може змінити хід війни.

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