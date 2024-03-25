Гіперзвукова загроза. Росія вдарила по Києву ракетами "Циркон", як їх запускали з Криму

Ракетний удар армії РФ по столиці України був несподіваним: балістика пролетіла майже 600 кілометрів за три хвилини. Повітряні сили ЗСУ заявили про знищення всіх цілей, але кияни чули численні вибухи. Фокус розбирався, чи будуть подібні атаки відбуватися частіше.

Удень 25 березня в Києві пролунала серія потужних вибухів одразу після оголошення повітряної тривоги. Моніторингові канали писали про пуски гіперзвукових ракет "Циркон" із вертикальних пускових контейнерів, розгорнутих у Криму. Інша версія - атака протикорабельними ракетами "Онікс" нового типу дальності.

Кілька ракет подолали відстань у 580 кілометрів до Києва за три хвилини, швидкість польоту оцінили на рівні 11 600 км/год. За даними Повітряних сил ЗСУ, удар завдали близько 10:30 двома балістичними ракетами з Криму.

"Цілі знищено, тип встановлюється", — заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Уламки снарядів упали в Солом'янському, Дніпровському, а також у лісосмузі Голосіївського району. У Печерському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. Загалом десять постраждалих, двох із них госпіталізували. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці, зазначив мер столиці Віталій Кличко.

Міноборони Росії не коментувало ракетного удару і його наслідків. РосЗМІ з посиланням на джерела в силових структурах поширюють версію про "знищення комплексу ППО Patriot" в аеропорту Жуляни.

Три ракети ППО на ціль. Чому в Києві чули багато вибухів

За оцінками колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, російські війська справді могли використовувати ракети "Циркон" або "Онікс" для ударів по Києву, про що свідчить висока швидкість польоту снаряда.

"Пускові установки для "Цирконів" давно зробили універсальними. Точний тип ракети можна встановити лише за уламками на місці вибуху", — каже експерт Фокусу.

Романенко нагадує, що гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон" уже застосовували під час ракетної атаки 7 лютого 2024 року. Тоді було відомо про пуск боєприпасу з Криму, який пролетів близько 500 кілометрів, але його збили системи ППО в Київській області. Міноборони Великої Британії заявляло, що для пуску ЗС РФ використовували установку К-300 "Бастіон".

Множинні вибухи, які чули жителі столиці вдень, Романенко пояснює тим, що системи ППО стріляли кількома ракетами по двох ворожих цілях одночасно. Такий вплив потрібен для гарантованого знищення цілей.

"У такому разі підриваються як ракети для ППО, так і сама ціль. Летить одна ворожа ракета, а чуємо до чотирьох вибухів", — пояснює фахівець.

Коментуючи дані про можливе знищення установки ЗРК Patriot у Жулянах, Романенко сказав, що росіяни все ж таки могли дізнатися і ввести точні координати цілі. У цьому разі влучання цілком реальне.

"А чим принципово цей ЗРК відрізняється від іншої цілі, наприклад, артилерійської установки? Якщо це був ЗРК Patriot, він може виявити ціль і стріляти по ній. Росіяни особливо відстежують ці американські комплекси", — підкреслює він.

Отримали універсальні установки. Як запустили ракету "Циркон" із Криму?

Ракету "Циркон" запустити не так просто. Знадобляться унікальні пускові установки і носії. Перспективними в цьому плані є важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий", або "Адмірал Нахімов", який перебуває на вічному ремонті, пише координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

Можна також застосовувати атомні підводні човни проєкту 885М "Ясень-М" і 949А "Антей", але наразі їх немає в Чорному морі. Перспективними носіями "Цирконів" можуть стати фрегати проекту 22350М, але їх навіть не почали будувати. Експерт не виключає, що для 3М22 "Циркон" могли створити сухопутний мобільний носій.

"Якщо увімкнути фантазію, то це цілком міг бути контейнерний тип Club-K — контейнерний комплекс у стандартному 20-ти і 40-футовому ISO-контейнері, що розміщає протикорабельні ракети 3М-54КЕ, 3М-54КЕ1, Х-35УЕ, або ракети класу "поверхня-поверхня" 3М-14КЕ, Х-35УЕ", — зазначає аналітик.

Про інтеграцію 3М22 у сухопутну пускову установку в Росії офіційно не повідомляли. Процес такої інтеграції навряд чи під силу російському ВПК, а приховати таке досягнення вкрай складно, додає Коваленко.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 24 березня завдала удару по інфраструктурі одного з підземних сховищ газу компанії "Укртрансгаз" на заході України. Критичних пошкоджень об'єктів ПСГ не зафіксували.

Фокус раніше детально аналізував, з чим пов'язаний початок атак ЗС РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури України. На думку військових аналітиків, масовані удари можуть бути в найближчі тижні з невеликими перервами, оскільки президент РФ Володимир Путін має намір схилити Київ до переговорів і тимчасового припинення вогню.