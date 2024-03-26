Назвав дипломата з Китаю нецензурним словом: розкрита ймовірна причина звільнення Данілова

Експерт Володимир Фесенко переконаний, що "хамські й неприпустимі висловлювання" Олексія Данілова вдарили по "титанічних зусиллях" дипломатії щодо Китаю.

26 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО). Його замінить ексголова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. Експерти у коментарях для Фокуса припустили, що стало причиною для такого рішення.

Політолог Віктор Небоженко впевнений, що Данілов — "випадкова людина" у владній команді.

"Насправді нічого дивного у відставці Данілова не має — Офіс президента давно шукав йому заміну. До того ж не слід виносити за дужки той факт, що Данілов перебував у досить гострому, перманентному конфлікті з очільником ОП Андрієм Єрмаком. Думаю, цей фактор зіграв далеко не останню роль. Але, припускаю, що Данілову знайдуть якусь іншу роботу — десь біля Кабміну. Вони його в жодному разі не виженуть на вулицю", — зазначив експерт.

Водночас політолог Володимир Фесенко назвав звільнення Данілова "абсолютно закономірним, логічним і правильним рішенням".

"Претензії до роботи Данілова накопичувалися достатньо давно — ще з періоду до повномасштабного вторгнення. Але, враховуючи той факт, що він — командний гравець, претензії до нього хоч і були, але не критичні", — пояснив він.

На думку експерта, безпосереднім приводом для звільнення стала "абсолютно нетерпима ситуація" з наслідками для української дипломатії.

"Йдеться про те, що в одному зі своїх нещодавніх інтерв’ю Олексій Данілов дозволив собі хамські й неприпустимі висловлювання в нецензурній формі проти китайського спецпредставника, який нещодавно був на переговорах в Києві", — пояснив Фесенко.

З його слів, ця ситуація стала "величезним ударом" по "титанічних зусиллях" Зеленського й дипломатів. Україна вела "надзвичайно делікатну форму діалогу" з Китаєм.

"І тут раптом виходить Данілов і своєю заявою відкидає нас дуже далеко назад в роботі залучення Китаю до участі в глобальному саміті миру. З високою долею вірогідності саме це стало причиною звільнення Олексія Данілова", — підкреслив політолог.

Що сказав Олексій Данілов про спецпредставника Китаю?

18 березня у Politico повідомили, що Китай бойкотуватиме мирні переговори щодо війни в Україні, якщо на них не будуть присутні представники з Росії. 19 березня з цього приводу в ефірі телемарафону дав коментар Олексій Данілов. Емоційно говорячи про позицію України у питанні перемовин, він спотворив прізвище спеціального представника Китаю з питань Євразії Лі Хуея.

"Що стосується Лі Хуея, я хочу всім нагадати: без нас ніхто нашу долю вирішувати не буде. Ми не дозволимо нікому, жодній країні, без нас, без волі нашого народу щось там вирішувати. (…) Я не розумію, хто може нашими територіями, нашими землями отак брати й розкидуватися. Тому що якомусь Х*ї, я перепрошую, прізвище як там, або ще комусь там (здалося, — ред.), що вони мають це вирішувати", — сказав у прямому ефірі Данілов.

Коментар Олексія Данілова (про Китай та Лі Хуея — з 10:21)

Детальніше про кадрову перестановку читайте у матеріалі "Литвиненко разів у десять сильніший за Данілова": що означають кадрові перестановки в РНБО.

Нагадаємо, сам Олексій Данілов вже прокоментував своє звільнення з посади секретаря РНБО. Він назвав дні своєї роботи такими, за які "не соромно".

Щодо мотивів звільнення Олексія Данілова вже висловився радник голови ОП Михайло Подоляк. З його слів, відбулася стандартна кадрова ротація, яка має посилити команду.