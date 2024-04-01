Удари по Канівській і Дністровській ГЕС: що чекає на Молдову, якщо повториться трагедія Нової Каховки
Українські гідроелектростанції наприкінці березня стали цілями ракет ЗС РФ, під удар потрапила і Дністровська ГЕС, що розташована біля Молдови. Росія може реалізувати сценарій техногенної катастрофи для інших країн, але опитані Фокусом екологи розділилися в думках. Одні вважають, греблю не зруйнувати й десятками снарядів, інші — бояться повтору ситуації в Новій Каховці.
Канівська та Дністровська ГЕС стали ціллю ракетних ударів армії Росії в ніч на 29 березня. Греблі залишилися цілими, але своїми діями окупанти створили загрозу не тільки для України, а й для Молдови, заявив президент України Володимир Зеленський.
Країна-терорист має намір повторити екологічну катастрофу в Херсонській області, коли вони підірвали Каховську ГЕС вранці 6 червня 2023 року в окупованій Новій Каховці. ГЕС і дамбу було повністю зруйновано, а потік води затопив найближчі населені пункти. Екологи визнали подію найбільшою техногенною катастрофою в Європі.
"Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", — прокоментував Зеленський наслідки російського удару по двох гідроелектростанціях.
Канівська ГЕС розташована на заплаві правого берега річки Дніпро біля північної околиці міста Канева Черкаської області. Споруда є другим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, входить до складу держкомпанії "Укргідроенерго".
Дністровська ГЕС побудована на річці Дністер на південному заході України, біля міста Новодністровськ Чернівецької області.
Чи реальний повтор сценарію з Каховською ГЕС?
Підрив Каховської ГЕС став можливий завдяки тому, що війська РФ заклали під неї великий обсяг вибухівки. Потужність вибуху сприяла прориву греблі, але навряд чи схожа ситуація повториться з двома ГЕС, вважає експерт з питань клімату та енергетики, менеджер компанії Razom We Stand Олег Савицький.
"Дамбу не так просто прорвати ракетними ударами. Можливо, навіть десятків ракет не вистачить для цього. Каховське водосховище — найбільше в Дніпровському каскаді (площа — 2155 квадратних кілометрів, — ред.), тому після підриву Каховської ГЕС були настільки жахливі наслідки", — розповідає фахівець Фокусу.
Водосховища, розташовані за ДніпроГЕС, набагато менші за обсягом. Катастрофічних наслідків від їхнього можливого прориву чекати не варто, але все ж таки підтоплення розташованих поруч міст буде, додав Савицький.
Схожої точки зору дотримується і координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко. Раніше він пояснював Фокусу, що для руйнування українських ГЕС потрібна зброя, яку можна порівняти за потужністю з тактичним ядерним зарядом.
Звичайні ракети порушать структуру, створять небезпечні екстремальні ситуації для ГЕС, але руйнувань рівня Каховської ГЕС чекати не варто, підкреслював аналітик.
"Помножте на два наслідки катастрофи в Новій Каховці"
Руйнування будь-якої української ГЕС стане техногенною катастрофою глобального масштабу. Наслідки прориву Каховської дамби Україна долає досі. Окрім численних руйнувань, прорив Канівської та Дніпровської ГЕС стане черговим екоцидом у найжахливішому його прояві, зазначає в бесіді з Фокусом екоактивістка, лідерка екологічного руху України Let's do it Ukraine Юлія Мархель.
"Ми недооцінюємо силу природи. Дамби стримують велику масу води, яка може прорватися і знести практично все на своєму шляху... Після подій на Каховській ГЕС ми проводимо дослідження води і донних відкладень нижче Каховки, результати вельми невтішні. Миш'як, цинк, кадмій та інші токсичні сполуки знаходимо у водоймах, свердловинах і колодязях. Вода і морепродукти не придатні для вживання", — каже фахівець.
У випадку з руйнуванням Канівської та Дніпровської ГЕС можна припустити, що схожі наслідки будуть у регіонах, розташованих нижче за руслом Дніпра.
"Фактично треба помножити на два наслідки катастрофи в Новій Каховці. У водойми потраплять токсичні речовини та метали, продукти нафтоперероблення, сміття, рештки туалетів і цвинтарі. Загроза з'явиться не тільки для Молдови, а й для всіх країн, що мають вихід до Чорного моря", — підкреслила Мархель.
Молдові варто готуватися до загроз від Росії
Повтор екологічної катастрофи в Молдові після атак ЗС РФ на Дністровську ГЕС виключати не можна. На думку експерта з водного та рибного господарства Андрія Неліпи, Молдова ще не відчула на собі "принади русского мира", тому її профільні фахівці з екології не завжди розуміють необхідність ухвалення деяких рішень.
"Не всі розуміють реалії життя в Україні в умовах війни. Ми приблизно знаємо, як треба чинити в окремих ситуаціях. Зараз через обстріли РФ рівень води в Дністровському водосховищі знижуються з міркувань безпеки. Рівень Дністровського водосховища в Україні (розташоване на території Хмельницької, Чернівецької та Вінницької областей України) продовжує штучно знижуватися", — розповів він Фокусу.
Замість набору води для проведення у квітні-травні екологічного попуску (скидання води з водосховищ для підтримання стану водних об'єктів, що відповідає екологічним вимогам, — ред.), її скидають повз генератори, без використання для вироблення електроенергії. Через це тільки за березень 2024 року рівень водосховища знизився на метр, а без користі було скинуто 0,35 кубічних кілометрів води, додав Неліпа.
Відсутність офіційної реакції Молдови є елементом політики стримування. Але від Росії можна очікувати чого завгодно і тому Кишиневу варто готуватися до проблем, взявши за приклад досвід України, резюмував він.
Нагадаємо, ЗС Росії 22 березня вдарили вісьмома ракетами по ДніпроГЕС. Екоінспектори зафіксували засмічення ґрунтів і пляму нафтопродуктів масою до півтонни.
Фокус раніше детально розбирав наслідки четвертого за місяць масованого ракетного удару ЗС РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Унаслідок атаки було пошкоджено об'єкти в шести областях.