Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем в ідеальних парних образах відвідали Met Gala 2023 (фото)

Закохані знаменитості зробили ставку на чорно-білу класику.

Зіркове подружжя Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц зʼявилися на Met Gala 2023 в чорно-білих елегантних образах. Про це пише Daily Mail.

Закохані, які перебувають в офіційному шлюбі близько року, прибули на щорічний бал Інституту костюма в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку в понеділок, 1 травня.

Син дизайнерки Вікторії Бекхем і футболіста Девіда Бекхема, продемонстрував своє гостре почуття стилю, одягнувши напівпрозору чорну сорочку, яка залишала його груди на показі.

Він був одягнений у чорний піджак та штани в тон із парою масивних туфель такого ж кольору.

24-річний шеф-початківець Бруклін стояв під руку з дружиною Ніколою, а 28-річна донька американського мільярдера Нельсона Пельтца була одягнена в білу сукню з відкритими плечима з широким прозорим шлейфом.

Пара додала блиску своєму вбранню, одягнувши відповідні намиста з діамантами та перлами, позуючи на зірковому заході.

Гламурна сукня Ніколи мала делікатні гофровані деталі верхньої частини корсета, а фасонна сукня ідеально підкреслювала її фігуру у вигляді пісочного годинника.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Спідниця акторки сягала аж до землі, а чорний бант сидів на її талії.

Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц відзначили першу річницю весілля.

Також Фокус писав про появу Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц під час відкриття найбільшого бутика Tiffany у Нью-Йорку.