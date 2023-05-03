Відома українська дизайнерка відвідала Met Gala 2023 (фото)

Світлана Бевза чітко дотрималася кольорового дрес-коду вечора, присвяченого творчості Карла Лагерфельда, вибравши чорно-білий ансамбль.

40-річна українська дизайнерка Світлана Бевза стала гостею найпрестижнішої події світової моди – балу Інституту костюма в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку Met Gala 2023. Етапи підготовки до цього виходу вона показала на своїй сторінці в Instagram.

Для килимової доріжки дизайнерка та власниця бренду BEVZA обрала дуже елегантний ансамбль у чорно-білих тонах. На ній була чорна сукня з віскози Seashell від BEVZA до підлоги, на бретелях, із прямим силуетом та ліфом, виконаним у вигляді черепашок. Поверх сукні красувалася біла накидка, декорована кількома тисячами шовкових пір'їн ручної роботи, що нагадувала крила ангела. У руках вона тримала білу сумочку у вигляді яйця, і підвіску схожої форми обрала як прикрасу. У вухах Бевзи красувалися сережки "Колоски" її бренду, а на руку вона надягла браслет від Chanel. Завершували ансамбль високі рукавички.

Все вбрання дизайнерки сповнене символіки. Сукня – відображення абсолютної краси жінки. Накидка-"крила" – це надія на мир і свободу, а сумка та підвіска у формі яйця – уособлення життя та нового початку.

Волосся Світлана зібрала в елегантну зачіску, а макіяжем підкреслила очі та губи.

Світлана Бевза виглядала елегантно та символізувала вбранням жіночу красу, надію на мир та нове життя. Фото: Getty

Ще одна українка, яка була присутня на заході, – модель Паша Гаруля, котра теж прийшла у сукні від BEVZA на "морську" тематику.

Модель Паша Гаруля в сукні від BEVZA на Met Gala 2023 Фото: Getty

Поява на Met Gala — честь, якою удостоюються навіть не всі світові знаменитості. Анна Вінтур, головний редактор Vogue, дуже ретельно складає список гостей, і туди мають шанс бути запрошеними тільки ті люди, яких вона сама вважає успішними, цікавими та значущими. Те, що українки опинилися серед запрошених, свідчить про те, що їхні досягнення змогли вразити акулу модного світу.

Світлана Бевза заснувала власний модний бренд у 2006 році і за 15 років перетворила його на один із найвідоміших не лише в Україні. У травні 2013 року вона перемогла у номінації "Найкращий дизайнер жіночого одягу" премії Best Fashion Awards, а вже наступного року BEVZA став першим українським брендом, який вийшов у фінал Vogue Talents у Мілані.

З 2017 року українська марка представлена на Тижні моди у Нью-Йорку.

Серед її клієнток – не лише зірки шоу-бізнесу, політики та інші відомі жінки України, а й світові знаменитості. Наприклад, у травні 2019 року зірка серіалу "Ігри престолів" Софі Тернер, виходячи заміж за Джо Джонаса, одягла один із білих комбінезонів BEVZA. Серед інших прихильниць її таланту – Кім Кардаш'ян, Емілі Ратаковські, Дакота Джонсон, Кеті Холмс, сестри Хадід та інші.

Раніше Фокус писав про найзухваліші сукні Met Gala 2023.