Реакція Лагерфельда та тарган-зірка. Головні меми про Met Gala 2023

Традиційно кожна гучна подія провокує створення хвилі мемів у мережі.

У перший понеділок травня традиційно відбувся щорічний бал Інституту костюма Met Gala у Нью-Йорку. На офіційний захід прибули перші зірки сучасності. Серед них Ріанна, Джей Ло, Пенелопа Крус, Дуа Ліпа, Джіджі Хадід та інші знаменитості. Зокрема було дві українки — дизайнерка Світлана Бевза та модель Паша Гаруля.

П﻿опри помпезність події та суворі правила від засновниці балу Анни Вінтур, захід не обійшовся без шлейфу мемів у мережі. Фокус розповідає про найпопулярніші жарти.

Оскільки темою вечора став покійний німецький модельєр Карл Лагерфельд та його "лінія краси", користувачі соцмереж жартують, що йому, мʼяко кажучи, не дуже сподобалися би деякі образи зірок.

"Карл Лагерфельд у раю після перегляду образів на Met Gala, присвяченого йому", — підписали прихильники дизайнера знаменитий мем з Беном Аффлеком.

Також жартували про те, як зазвичай виглядають люди, які критикують образи балу.

Особливу увагу приділили образу Джареда Лето, який прийшов в Метрополітен-музей у костюмі улюбленої кішки Лагерфельда Шупетт.

Масивна накидка вагітної вдруге Ріанни також стала приводом для жартів та порівняння співачки з тістечком.

Українці ж вважають, що на модному заході в Нью-Йорку не вистачало пса Патрона.

Окрім Патрона, варто було запросити ще німецького стиліста Френка Вайлда, який щодня з 24 лютого 2022 демонструє у своїх соцмережах ліфто-луки на українську тематику.

Також жартували про ймовірну присутність на заході одного з головних героїв культового серіалу "Офіс" Двайта Шрута.

Образ Педро Паскаля визнали найкращим для того, щоб фотографувати показники лічильника в коридорі.

А "котячі" луки Доджи Кет та Джареда Лето порівняли зі знаменитим мемом про Людину-Павука.

Також глядачі модного заходу очікували побачити на червоній доріжці комедійного актора Адама Сендлера. А репера Lil Nas X порівняли зі смурфиком.

Окремої популярності заслужив живий тарган на червоній доріжці Met Gala 2023.

Нагадаємо, які знаменитості не впоралися з вибором образів на Met Gala 2023.

Також Фокус писав про топ "голих" суконь Met Gala 2023.