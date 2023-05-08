Ірина Шейк з'явилася на "Формулі-1" у трусах і прозорій сукні (фото)

Росіянка не боїться епатувати публіку, обираючи одяг, який демонструє її підтягнуту фігуру.

37-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка багато років живе та працює в США з найкращими світовими дизайнерами, знову зуміла приголомшити публіку та шанувальників своїм модним ансамблем. На чемпіонаті світу з кільцевих перегонів "Формула-1" у Маямі росіянка з'явилася в білому топі, чорних трусиках-бікіні, поверх яких була вдягнута зовсім прозора чорна сукня. Знімками вона поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

Її образ завершували масивний ланцюжок, чорні сонцезахисні окуляри й темна бейсболка.

Із взуття Ірина обрала чорні туфлі-човники в спортивному стилі та з відкритою п'ятою, які одягла з білими шкарпетками Nike, а на плечі в неї була сумочка.

Компанію Шейк склали модель Стелла Максвелл і дизайнер Ріккардо Тіші, з якими вона давно товаришує. На Стеллі теж була довга чорна прозора сукня з мережива, зі щільними вставками на ліфі.

У такому вбранні Ірина почувалася цілком комфортно, ловлячи погляди присутніх і позуючи фотографам. Компанія розглядала боліди, які готували до перегонів, і весело проводила час.

Супермодель любить епатувати публіку та приміряти сміливе вбрання. Наприклад, вона вийшла погуляти з дочкою в коротких шкіряних шортах, а на один із заходів для вечірнього ансамблю використала звичайну білу футболку, доповнивши її чорними оперними рукавичками.

Раніше Фокус писав, що Ірина Шейк зі всім її смаком і відчуттям стилю опинилася в числі зірок, найгірше одягнених на Met Gala 2023.