Через рік стало відомо, як Ріанна назвала сина

13 травня хлопчику виповниться рік.

35-річна американська музична суперзірка та бізнес-вумен Ріанна майже рік зберігала в таємниці ім'я свого первістка, ставши однією зі знаменитостей, які найдовше протистояли цікавості ЗМІ та шанувальників. Нарешті таблоїд DailyMail.com отримав копію свідоцтва про народження дитини, з якої випливає, що його звуть RZA Athelston Mayers. Вимовляється воно як Різза. 13 травня йому виповниться рік.

Журналісти припускають, що малюка назвали на честь продюсера та репера Роберта Діггза, лідера Wu-Tang Clan. Сама Ріанна кілька разів натякала на ім'я сина після його народження, оскільки іноді з'являлася на публіці в одязі із зображенням Wu-Tang Clan. Друге ім'я хлопчика – Ателастон, таке ж, як у його батька A$AP Rocky (Ракім Ателастон Майєрс).

Ріанна, A$AP Rocky та їх син у фотосесії для Vogue Фото: Instagram/badgalriri

У пресі циркулювали чутки про те, що хлопчика могли назвати Ноєм. Нібито така інформація потрапила до ЗМІ з аеропорту, де Ріанна та її партнер із сином реєструвалися на рейс.

Тепер усі гадають, чому Ріанна вирішила дати синові ім'я цього репера, адже особливо близькими друзями вони не були. RZA майже мав можливість співпрацювати зі співачкою, але на екрані, а не в студії. Ще у 2008 році репер сказав MTV News, яке зараз закриває Paramount Global після 36-річного показу, що він сподівається зняти рімейк кунг-фу комедії 1985 року "Останній дракон" за участю Ріанни. Вона б взяла на себе роль ведучої відеошоу та співачки, як і в оригінальному фільмі.

"Це те, за що я вболіваю. Ми зберігаємо ту ж концепцію дівчини в музичному бізнесі". – сказав репер про співачку.

Однак у нападі особливо поганого настрою RZA пізніше запропонував XXL у 2009 році, щоб колишній Ріанна Кріс Браун знявся з нею у фільмі, хоча за кілька місяців до цього Кріс побив дівчину так, що їй довелося їхати до лікарні.

Тепер з'явилася нова інтрига: чи Рірі так само довго приховуватиме ім'я своєї другої дитини.

Раніше Фокус писав, що про свою нову вагітність артистка повідомила під час виступу на Супербоулі. Тепер вона радує публіку модними виходами з голим животом і вже закохана у свою другу дитину.