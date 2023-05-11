Heart of steel: що відомо про пісню, яку виконають українці на Євробаченні-2023
Пісня була написана під враженням від перегляду кадрів із захисниками "Азовсталі".
13 травня у Ліверпулі відбудеться фінал "Євробачення-2023", де під номером 19 виступить український електронний дует TVORCHI із Тернополя у складі саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні. Вони виконають пісню "Heart of Steel" ("Серце зі сталі").
Історія створення пісні
Композиція в стилі R'n'B "Heart of Steel" була випущена 1 грудня 2022 як лід-сингл з однойменного міні-альбому "Heart of Steel". Писати її Гуцуляк почав під час легендарних боїв на заводі "Азовсталь". За його словами, очі бійців викликали в нього непідробні емоції.
"Я не міг уявити, як важко їм там. Таке враження, що це кінець, але в очах я бачив вогонь, силу волі та непохитність. Від цього у мене побігли мурашки по спині. Під цими емоціями я написав цю пісню. Усі українці отримали. сталеві серця, і весь світ має брати приклад із нас і об'єднуватись проти зла в ім'я миру", – розповів Гуцуляк в інтерв'ю "ТСН".
Пісня також попереджає про небезпеку ядерної війни.
"Сьогодні, поки дехто грає з ядерними погрозами, наші люди зі сталевим серцем захищають усю Європу", – зазначає автор. У тексті йдеться про те, що людство саме обирає своє майбутнє.
З цією композицією хлопці виступили у Нацвідборі на "Євробачення" 17 грудня 2022 року. Електронний саунд та вокал Джеффрі підкорили і журі, і глядачів, які дали їм 9 та 10 балів відповідно. З 19 балами вони залишили позаду KRUTЬ та Jerry Heil й отримали заповітну путівку до Ліверпуля.
Переклад пісні "Heart of Steel"
Іноді треба відпустити,
Іноді треба озирнутися,
Іноді треба знати,
Коли підняти свій середній палець вгору.
Я не можу пояснити,
Скажу, як я відчуваю:
Життя – це просто гра,
І я граю, щоби перемогти.
Не бійся говорити те, що думаєш,
Бо як би не було погано, хтось тебе почує.
Приспів
Мені однаково що ти кажеш,
Не важливо, як ти почуваєшся.
Геть з моєї дороги,
Тому що в мене серце зі сталі.
Ти просто любиш клеїти дурня
Намагаєшся залізти мені на думку
Коли я вмикаю фари
Я бачу тебе наскрізь
Намагаюся домогтися реакції
Я просто роблю хід за ходом.
Ти знаєш, що я ніколи не програю,
Тобі теж подобається увага,
Це ніколи не було з тобою.
Не бійтеся говорити те, що думаєте
Бо як би не було погано, хтось слухає.
Неважливо, що ти скажеш,
Не має значення, що ти відчуваєш:
Забирайся з мого шляху,
Тому що в мене серце зі сталі.
Раніше Фокус писав про те, коли і де дивитися другий півфінал, а також як змінилися ставки букмекерів.