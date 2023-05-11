Емілі Ратаковскі одягла футболку з Меган Фокс на гру "Нікс" (фото)

Емілі Ратаковскі підтвердила, що Меган Фокс — її справжнє кохання.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі з'явилася у футболці з Меган Фокс на арені гри "Нікс" у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Модель польсько-єврейського походження одягла футболку з фотографією 36-річної акторки з комедії з елементами фільму жахів 2009 року "Тіло Дженніфер". Вона поєднувала її з мішкуватими джинсами з низькою посадкою EB Denim, які підкреслювали її підтягнутий живіт. Свій образ Ратаковскі доповнила білими кросівками та синьою курткою-бомбером.

Емілі нещодавно зізналася, що хоче дослідити свою бісексуальність, незважаючи на те, що останнім часом ходять чутки про її стосунки із британським співаком Гаррі Стайлсом. Їх зняли папараці, коли вони насолоджувалися пристрасним поцілунком у столиці Японії у березні 2023 року.

Навколо бісексуальної Меган Фокс, яка ще кілька місяців тому активно готувалася до весілля, все більше ходить чуток про розрив із музикантом Machine Gun Kelly.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала стильний аутфіт для весни 2023 року.

Також Фокус писав про сварку Емілі Ратаковскі та Олівії Вайлд на тлі поцілунку моделі з Гаррі Стайлсом.