Ірина Шейк знялася для турецького бренду купальників (фото)

Зірка подіумів продемонструвала розкішну фігуру, змінивши безліч купальних костюмів та бікіні.

37-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка багато років живе та працює в США з найкращими світовими дизайнерами, знялася у новій рекламній кампанії турецького бренду купальників Zeki. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру в серії ансамблів, починаючи від простого чорного та закінчуючи сміливими принтами.

На одному фото вона позувала у чорному костюмі, що складається з топу та шортів.

Ще один образ був у чорному купальнику з зображенням лева на грудях, до якого вона додала пару чорних браслетів.

Відповідно до теми фотосесії були її зачіска та макіяж: локони були укладені з ефектом мокрого волосся, а макіяж був мінімальним.

Раніше Шейк говорила про почуття позитиву: "Навіть якщо у вас є зайві кілограми, вам не потрібно вбивати себе за це, ви просто повинні дивитися на себе позитивно. Так, зайві кілограми, але знаєте що? Чоловікам це подобається, чи знаєте".

Супермодель любить епатувати публіку та приміряти сміливе вбрання. Наприклад, вона вийшла погуляти з дочкою в коротких шкіряних шортах, а на один із заходів для вечірнього ансамблю використала звичайну білу футболку, доповнивши її чорними оперними рукавичками.

Раніше Фокус писав, що Ірина Шейк при всьому її смаку та почутті стилю опинилася в числі зірок, найгірше одягнених на Met Gala 2023.