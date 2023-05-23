Колишній бойфренд Дуа Ліпи відреагував на новий роман співачки

Анвар Хадід та британська артистка зустрічалися два з половиною роки.

23-річний американський музикант Анвар Хадід відреагував на новий роман своєї колишньої дівчини Дуа Ліпи. Думками він поділиться в Instagram.

Брат Белли та Джіджі Хадід опублікував дивні сторіс зі словами "вбий його" після того, як співачка Дуа Ліпа дебютувала як пара з режисером Роменом Гаврасом у Каннах-2023.

"Намагаюся не знайти і не вбити його", — підписав Хадід своє селфі в Instagram.

Виконавець також опублікував дзеркальне селфі з підписом: "Я не можу дихати", а потім дві фотографії землі крупним планом із підписами "Повеселіться" та "Я ненавиджу, як ти вимовляєш моє ім’я".

Анвар не уточнив значення своїх загадкових постів, і Дуа Ліпа не відповіла на них.

Пара зустрічалася з 2019 по 2021 рік. Втім, причиною розриву, як повідомлялося, стала несумісність робочих графіків знаменитостей.

А напередодні 27-річна британська співачка дебютувала на червоній доріжці з 41-річним Гаврасом під час відвідування Каннського кінофестивалю.

Ліпа вперше викликала чутки про роман із французьким режисером, який раніше зустрічався з Рітою Орою, у лютому 2023 після того, як їх помітили на вечірці разом у Лондоні.

Анвар Хадід та Дуа Ліпа

Нагадаємо, після розставання з Анваром Дуа Ліпа певний час зустрічалася з коміком Тревором Ноа.

Також Фокус детальніше писав про розставання Дуа Ліпи та Анвара Хадіда.