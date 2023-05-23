Блогерка Саша Бо оголосила про третю вагітність (відео)

Зірка соцмереж уже виховує двох синів — Даню та Женю.

27-річна українська блогерка Саша Бо оголосила про третю вагітність. Новиною зірка соцмереж поділилася у своєму Instagram.

"👼🏼", — лаконічно підписала знаменитість короткий ролик, на якому без слів продемонструвала помітні зміни у своїй фігурі.

Підписники блогерки, яка вже виховує двох синів, одразу почали вітати її з майбутнім поповненням у родині.

"Вітаююююю!✨✨✨", — написала інша блогерка-мільйонниця Аліна Френдій.

"Я вас вітаю! Дуже за вас радію ,від щирого серця ! 😍Нехай ваша майбутня дитинка і всі діти на землі не знають війни! А вам прекрасної і легкої вагітності", — пишуть фоловери Саші Бо.

Саша Бо втретє вагітна

Батьком дитини є лікар Платон Тарнавський, з яким блогерка одружилася у вересні 2022. До цього Саша Бо була заміжньою за Ігорем Пустовітом, від союзу з яким виховує двох синів — Даню та Женю.

Восени 2021 розгорівся гучний скандал навколо їхнього розлучення, адже двоє дали відверті інтервʼю про проблеми у своїх стосунках.

П﻿ісля розриву з Пустовітом Саша Бо почала зустрічатися з колишнім одногрупником Платоном Тарнавським, а згодом вони узаконили стосунки.

Саша Бо та її чоловік Платон Тарнавський

Нагадаємо, Саша Бо прокоментувала інтервʼю свого колишнього чоловіка Ігоря Пустовіта.

Також Фокус писав про весілля Саші Бо та Платона Тарнавського у вересні 2022.