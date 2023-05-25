Сальма Гаєк у списку. Модні експерти обрали найвідвертіші декольте Каннського кінофестивалю

Кінофестиваль добігає кінця, і модні критики починають підбивати підсумки.

Каннський кінофестиваль має бути присвячений кіно. Однак на червону доріжку виходять селебріті та актриси, які ретельно обирали вбрання, тож модна битва неминуча. Кінофестиваль у Каннах завершиться 27 травня, але модні експерти вже почали обирати найглибші декольте 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Господиня шоу America's Got Talent та супермодель Гайді Клум обрала дуже відверту сукню з вирізами, яка відкривала більше, ніж закривала. Думки критиків розділилися: деяким здалося, що сукня лише прикрасила Клум, а інші вважали його взірцем несмаку.

Гайді Клум та її яскрава сукня Фото: Instagram @gabrieledimartino

Зірка "Фріди" Сальма Гаєк обрала пурпурову сукню з дуже глибоким вирізом від Alexander McQueen на прем'єру "Вбивць квіткового місяця". І виглядала бездоганно.

Сальма Гаєк та Франсуа-Анрі Піно Фото: Getty Images

А модель Алессандра Амборсіо одягла сукню з капюшоном та доповнила образ масивними прикрасами, з'явившись на прем'єрі фільму "Жанна Дюбаррі" у перший день Каннського кінофестивалю.

Алессандра Амбросіо Фото: Getty Images

Кетрін Зета-Джонс вразила своїм яскраво-червоним вбранням від Elie Saab. Її чоловік, актор Майкл Дуглас, отримав цьогорічну почесну Пальмову гілку.

Кетрін Зета-Джонс із сім'єю Фото: Getty Images

Але всіх затьмарила модель Vogue Ірина Шейк, яка спочатку обрала темно-синю сукню від Giorgio Armani Privé.

Ірина Шейк та Ріккардо Тиші Фото: irina shayk/instagram

А потім з'явилася у вбранні, яке складалося з перехрещених ременів на грудях та довгій спідниці. Це вбрання від нігерійського бренду Mowalola Ogunlesi, Ірина обрала, тому що, як вона зізналася пізніше, вона намагається підтримувати молодих дизайнерів і їй здалося, що це вбрання ідеально виглядатиме на ній.

Ірина Шейк Фото: Getty

Втім, пізніше вона з'явилася на вечірці в Каннах просто в спідній білизні, мабуть, втомившись вибирати вбрання.

Ірина Шейк на вечірці у Каннах 2023 Фото: Getty Images

До списку потрапила і зірка "Ейфорії" Сідні Свіні, яка після гучного серіалу явно закохалася у стиль 1950-х, який віддавала перевагу її героїні в серіалі.

Сідні Свіні в Каннах

Але перше місце за відверту сукню отримала Джулія Фокс. Колишня дівчина Каньє Веста, як і Шейк, любить вбрання від дизайнерів-початківців, так що на вечірку в Каннах вона прийшла в абсолютно прозорому корсеті від Cameron Hancock, який зовсім не приховував її оголених грудей, а також одягла об'ємну спідницю з від Sang Studio.

Джулія Фокс та її прозорий корсет Фото: Getty

Після Джулія вийшла на червону доріжку у двох вбраннях із целофану, але прозорий корсет точно вразив модних критиків.

Нагадаємо, цього року Каннський кінофестиваль відвідав і Леонардо ДіКапріо, який виконав головну роль у новому фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця". На одній із вечірок його помітили в оточенні жінок.