Сальма Гаєк у списку. Модні експерти обрали найвідвертіші декольте Каннського кінофестивалю
Кінофестиваль добігає кінця, і модні критики починають підбивати підсумки.
Каннський кінофестиваль має бути присвячений кіно. Однак на червону доріжку виходять селебріті та актриси, які ретельно обирали вбрання, тож модна битва неминуча. Кінофестиваль у Каннах завершиться 27 травня, але модні експерти вже почали обирати найглибші декольте 2023 року. Про це пише Daily Mail.
Господиня шоу America's Got Talent та супермодель Гайді Клум обрала дуже відверту сукню з вирізами, яка відкривала більше, ніж закривала. Думки критиків розділилися: деяким здалося, що сукня лише прикрасила Клум, а інші вважали його взірцем несмаку.
Зірка "Фріди" Сальма Гаєк обрала пурпурову сукню з дуже глибоким вирізом від Alexander McQueen на прем'єру "Вбивць квіткового місяця". І виглядала бездоганно.
А модель Алессандра Амборсіо одягла сукню з капюшоном та доповнила образ масивними прикрасами, з'явившись на прем'єрі фільму "Жанна Дюбаррі" у перший день Каннського кінофестивалю.
Кетрін Зета-Джонс вразила своїм яскраво-червоним вбранням від Elie Saab. Її чоловік, актор Майкл Дуглас, отримав цьогорічну почесну Пальмову гілку.
Але всіх затьмарила модель Vogue Ірина Шейк, яка спочатку обрала темно-синю сукню від Giorgio Armani Privé.
А потім з'явилася у вбранні, яке складалося з перехрещених ременів на грудях та довгій спідниці. Це вбрання від нігерійського бренду Mowalola Ogunlesi, Ірина обрала, тому що, як вона зізналася пізніше, вона намагається підтримувати молодих дизайнерів і їй здалося, що це вбрання ідеально виглядатиме на ній.
Втім, пізніше вона з'явилася на вечірці в Каннах просто в спідній білизні, мабуть, втомившись вибирати вбрання.
До списку потрапила і зірка "Ейфорії" Сідні Свіні, яка після гучного серіалу явно закохалася у стиль 1950-х, який віддавала перевагу її героїні в серіалі.
Але перше місце за відверту сукню отримала Джулія Фокс. Колишня дівчина Каньє Веста, як і Шейк, любить вбрання від дизайнерів-початківців, так що на вечірку в Каннах вона прийшла в абсолютно прозорому корсеті від Cameron Hancock, який зовсім не приховував її оголених грудей, а також одягла об'ємну спідницю з від Sang Studio.
Після Джулія вийшла на червону доріжку у двох вбраннях із целофану, але прозорий корсет точно вразив модних критиків.
Нагадаємо, цього року Каннський кінофестиваль відвідав і Леонардо ДіКапріо, який виконав головну роль у новому фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця". На одній із вечірок його помітили в оточенні жінок.