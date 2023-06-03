Дружина хворого Брюса Вілліса поділилася зворушливим відео з актором

Емма Гемінг-Вілліс пообіцяла повернутися в Діснейленд з чоловіком та дітьми.

44-річна британська акторка та фотомодель Емма Гемінг-Вілліс поділилася зворушливим відео з хворим на деменцію Брюсом Віллісом. Архівний ролик вона виклала в Instagram.

На відео 68-річний актор катається зі своєю донькою та дружиною на атракціонах у Діснейленді.

"Обіцяю, ця родина ще повернеться, щоб отримати більше веселощів та сміху, коли ви знову відкриєтеся! Дякую за всі спогади", — написала кохана хворого на деменцію Брюса Вілліса.

Брюс Вілліс з родиною в Диснейленді

"Бачити Брюса та його сім'ю щасливими — це найкраще ❤️", "Мені подобається, як він захищає її своєю рукою! Татові інстинкти, такі милі", "Брюс — мій улюблений актор, приємно бачити, як він посміхається зі своєю родиною", — коментують архівний ролик фанати "Міцного горішка".

Про деменцію актора офіційно стало відомо у лютому 2023. Невтішними новинами поділилася його родина, а згодом Емма Гемінг-Вілліс кілька разів просила дати спокій хворому актору.

44-річна Емма — друга дружина Вілліса. До цього він 13 років був у шлюбі з Демі Мур, з якою вони виховали трьох дітей, а нещодавно вперше стали дідусем та бабусею.

Брюс Вілліс з родиною Фото: emmahemingwillis/instagram

Нагадаємо, донька Брюса Вілліса розповіла про ранні ознаки хвороби батька, які вона не помітила.

Також Фокус писав про День матері 2023 в родині Брюса Вілліса, до якої приєдналася колишня дружина актора Демі Мур.