Disney порушила мовчання про майбутнє Джонні Деппа в ролі Джека Горобця у "Піратах Карибського моря 6"

Президент кіностудії Disney подразнив фанатів "Піратів Карибського моря" і розповів, чи зніматиметься в наступній частині Джонні Депп.

Минуло шість років з того часу, як 59-річний американський актор Джонні Депп знявся у своєму п'ятому фільмі "Пірати Карибського моря" у ролі капітана Джека Горобця.

Голлівудська зірка з нетерпінням чекала на зйомки в ролі улюбленого персонажа в шостій частині, перш ніж Disney виключив його з проєкту в 2018 році. Це сталося після звинувачень у домашньому насильстві з боку колишньої дружини Ембер Герд, які актор категорично заперечував. Торік він виграв справу про наклеп, визнавши Герд винною. Фанати сподівалися, що Депп повернеться до "Піратів 6".

Ембер Херд та Джонні Депп Фото: Getty Images

Тепер у кіностудії розповіли про майбутній сиквел і про те, чи Депп взагалі братиме участь. У розмові з New York Times президент Disney Studios Motion Picture Production Шон Бейлі подразнив шанувальників пригодницької франшизи.

"Ми думаємо, що у нас є дійсно хороша, захоплююча історія, яка вшановує фільми, які були раніше, але також може сказати щось нове", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про потенційне повернення Деппа у франшизу, Бейлі просто відповів: "На даний момент ні до чого не зобов'язує".

Під час судових розглядів із колишньою дружиною Депп заявив, що не працюватиме зі студією Disney, навіть якщо йому будуть запропоновані багатомільйонні гонорари. Проте шанувальники Джека Горобця та Джонні Деппа безсумнівно чекатимуть з нетерпінням новин про сюжет та повернення їхнього улюбленого персонажа на екран.

Нагадаємо, 1 червня 2022 року суддя, виніс рішення на користь Деппа, погодившись з тим, що актора обмовили, і зобов'язав Ембер Герд виплатити зірці "Піратів Карибського моря" 10,3 мільйона доларів.

Депп був готовий відмовитися від цих грошей за умови, що Ембер не подаватиме апеляцію, але вона відмовилася. Знаменитість зіткнулася із фінансовими проблемами і вже змушена була продати будинок. Крім того, вона збирається написати книгу про своє життя з Деппом, щоб поправити своє фінансове становище.