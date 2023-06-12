Ребел Вілсон опублікувала нові фото 8-місячної дочки

Акторка виховує доньку разом із нареченою Рамоною Агрумою.

43-річна австралійська акторка Ребел Вілсон двома новими фото своєї чарівної 8-місячної доньки. Знімки знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

"Моє маля", — підписала зірка "Ідеального голосу" два зображення, на яких видно, як вона тримає свою дочку на руках.

На першому кадрі Вілсон відводить погляд від камери, а Ройс із цікавістю дивиться в об'єктив.

На дівчинці був візерунковий комбінезон, тілесний бантик для волосся та рожевий нагрудник у білий горошок із червоним ім'ям, вигравіруваним на ньому. Тим часом зірка екрану була одягнена в коричневий кардиган з блакитним принтом і білу футболку під ним.

На другому фото і мама, і донька пильно дивились у камеру.

Ребел Вілсон з донькою Фото: Instagram @rebelwilson Ребел Вілсон з донькою Фото: Instagram @rebelwilson

У коментарях з’ясувалося, що нагрудник Ройс був подарунком від голлівудського перукаря Шеріл Маркс.

Нагадаємо, Ребел Вілсон різко зробила камінг-аут і зізналася, що їй завжди потрібна була диснеївська принцеса. Обранкою акторки стала дизайнерка Рамона Агрума. У лютому цього року закохані побралися.

На початку листопада 2022 року стало відомо, що Ребел Вілсон вперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства.

Також Фокус писав, що сім'ї обраниці Ребел Вілсон важко прийняти одностатеві стосунки.