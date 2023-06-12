Дженніфер Лопес у ефектній сукні прорекламувала свою лінію коктейлів

Джей Ло активно просуває свій бренд алкогольних напоїв, який запустила кілька місяців тому.

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свої стрункі ноги у розкішній сукні, рекламуючи свою лінію коктейлів Delola. Серію фотографій знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Джей Ло позувала в ефектній червоній сукні без бретельок з обробкою з пір'я, просуваючи напої свого алкогольного бренду. Свій ансамбль зірка фільму "Мати" доповнила червоними босоніжками на шпильці. Як аксесуари Лопес обрала масивні золоті сережки, браслет та каблучку. У руках знаменитість, яка нещодавно купила будинок за 60 мільйонів доларів, тримала келих з коктейлем.

Дженіфер Лопес Фото: Instagram jlo

"Час бранча, почуваючись Беллою Беррі", — написала Дженніфер у підписі до публікації і додала хештеги #SundayFunday і #DelolaLife, відзначивши акаунт бренду @Delola.

Нагадаємо, на початку квітня дружина Бена Аффлека оголосила про запуск свого алкогольного бренду Delola — напої, натхненні італійським узбережжям, але така новина викликала різку негативну реакцію з боку шанувальників з огляду на те, що сама Джей Ло не вживає алкоголю взагалі.

Через кілька хвилин після того, як Лопес поділилася рекламним кліпом зі своїми 240 мільйонами підписниками, розчаровані шанувальники вирушили до коментарів, щоб розкритикувати рішення виконавиці запустити алкогольний бренд.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес позувала у купальнику для рекламної кампанії свого бренду.