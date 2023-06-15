Скарлетт Йоганссон помітили на рідкісному побаченні з чоловіком (фото)

Зіркова пара одружена з 2020 року.

38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон сходила на побачення зі своїм чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Чорної вдови" та Колін Джост відвідали вечірку після прем'єри фільму "Asteroid City" в Нью-Йорку.

Скарлетт, яка зіграла головну роль у фільмі Уеса Андерсона, виходила із залу, тримаючись за руки зі своїм 40-річним чоловіком. Акторка продемонструвала яскраву жовту сукню з квітками, яка обтягувала її стегна, і пару чорних босоніжок з відкритим носком.

Мати двох уклала своє волосся в м’які хвилі у стилі 1920-х, підкреслюючи свій вигляд легким вечірнім макіяжем.

Колін був у бордовому картатому костюмі, якому він надав невимушеності, одягнувши під нього темно-сіру футболку.

Раніше того ж вечора Скарлетт, яка відвідала Каннський кінофестиваль зі своїм чоловіком минулого місяця, продемонструвала індивідуальне почуття стилю на червоній доріжці, обравши білосніжну сукню від Carolina Herrera.

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост

Йоганссон та Джост одружені з 2020 після трьох років романтичних стосунків. Здебільшого вони тримають особисте життя подалі від уваги публіки.

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост Фото: Getty Images

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон відвідала червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023 в компанії чоловіка.

Також Фокус писав про одкровення Скарлетт Йоганссон щодо її шлюбу з Раяном Рейнольдсом.