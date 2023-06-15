Скарлетт Йоганссон помітили на рідкісному побаченні з чоловіком (фото)
Зіркова пара одружена з 2020 року.
38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон сходила на побачення зі своїм чоловіком. Про це пише Daily Mail.
Зірка "Чорної вдови" та Колін Джост відвідали вечірку після прем'єри фільму "Asteroid City" в Нью-Йорку.
Скарлетт, яка зіграла головну роль у фільмі Уеса Андерсона, виходила із залу, тримаючись за руки зі своїм 40-річним чоловіком. Акторка продемонструвала яскраву жовту сукню з квітками, яка обтягувала її стегна, і пару чорних босоніжок з відкритим носком.
Мати двох уклала своє волосся в м’які хвилі у стилі 1920-х, підкреслюючи свій вигляд легким вечірнім макіяжем.
Колін був у бордовому картатому костюмі, якому він надав невимушеності, одягнувши під нього темно-сіру футболку.
Раніше того ж вечора Скарлетт, яка відвідала Каннський кінофестиваль зі своїм чоловіком минулого місяця, продемонструвала індивідуальне почуття стилю на червоній доріжці, обравши білосніжну сукню від Carolina Herrera.
Йоганссон та Джост одружені з 2020 після трьох років романтичних стосунків. Здебільшого вони тримають особисте життя подалі від уваги публіки.
Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон відвідала червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023 в компанії чоловіка.
Також Фокус писав про одкровення Скарлетт Йоганссон щодо її шлюбу з Раяном Рейнольдсом.