Ірина Шейк показала наймодніші купальники на літо 2023 року

Ірина віддає перевагу чорному кольору.

37-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка багато років живе і працює в США, порадувала своїх шанувальників новою порцією фотографій, позуючи в бікіні та купальниках, які в тренді влітку 2023. На сторінці в Instagram вона опублікувала три знімки, де демонструє не лише купальні костюми, а й свою бездоганну фігуру.

На першому фото Ірина – у чорному бікіні, на другому – у вишневому комплекті, а на третьому – теж у чорному, проте скромнішому, ніж перші два.

На останній фотографії пляжний образ знаменитість доповнила масивними сережками.

Фото: Instagram/irinashayk Фото: Instagram/irinashayk Фото: Instagram/irinashayk

Ірина не вперше рекламує купальники, захоплюючи шанувальників своїми вигинами. Крім того, останнім часом супермодель не соромиться з'являтися на публіці мало не в нижній білизні, прикриваючи її зверху прозорими сукнями.

На запитання журналістів, чи не буде їй у майбутньому соромно за подібні вбрання перед своєю дочкою Леєю, якій зараз п'ять років, Шейк відповіла, що цього не станеться, оскільки вона виглядає сексуально, як і належить жінці у її віці, і дочка знає, що її мама – відома особистість.

Раніше Фокус писав, що Ірина приміряла яскраву вінтажну сукню-комбінацію від Versace з яскраво-зеленою мереживним оздобленням та сексуальним розрізом до стегон. Особливу увагу привертає ніжне мереживо контрастних кольорів із неоновим акцентом. Вартість вбрання – майже 19 тисяч доларів (близько 700 тисяч гривень).