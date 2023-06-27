Девід Бекхем показав себе в підлітковому віці (фото)

Чоловік Вікторії Бекхем зворушливо привітав свою маму з днем народження.

48-річний британський футболіст Девід Бекхем поділився рідкісним кадром зі своєю мамою. Знімок на честь дня народження зірковий спортсмен виклав в Instagram.

"З днем народження, мамо, сподіваюсь, у тебе найдивовижніший день, ми всі тебе дуже любимо ❤️ Гарний велюровий спортивний костюм та зачіска", — підписав архівне фото чоловік Вікторії Бекхем. На знімку Девід-підліток позує у спортивному костюмі зі своєю мамою Сандрою.

"Ми любимо тебе, Сандро!! З днем народження", — написала в коментарях сама Вікторія Бекхем.

Девід Бекхем з мамою

Зазначимо, що в Девіда Бекхема є сестри Джоенн та Лінн. А батьки футболіста свого часу розірвали шлюб. У 2021 батька Девіда Тед одружився з новою коханою.

"Я так її люблю!!!" — прокоментувала пост-привітання невістка відомого футболіста Нікола Пельтц. А деякі підписники помітили схожість матері спортсмена з покійною колишньою дружиною короля Чарльза ІІІ: "Чоловіче, вона схожа на принцесу Діану".

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Нагадаємо, Вікторія Бекхем похвалилася досягненням середнього сина Ромео.

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