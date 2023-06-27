Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер та Тревіс Скотт сходили на вечерю в Парижі (фото)
Знаменитості прибули до столиці Франції в рамках Тижня моди.
Моделі Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер сходили на вечерю в Парижі в компанії репера Тревіса Скотта. Про це пише Daily Mail.
Кендалл продемонструвала свою струнку фігуру в лимонній блискучій сукні, коли вона виходила з ресторану Siena у французькій столиці.
Одна з клану Кардашʼян-Дженнер зберігала свої речі першої необхідності в кремовій сумці через плече та додала до образу масивні золоті сережки.
Модель обрала витончений макіяж з ніжними персиковими тонами та нюдовим блиском для губ. На ногах Кендалл були білі туфлі на підборах.
Тим часом 28-річна Джіджі продемонструвала свій прес у коричневому топі з вирізами. Вона поєднала його зі штанами-кльош із заниженою талією та доповнила образ гламурним перловим намистом, а волосся зібрала в охайний пучок.
Колишній бойфренд Кайлі Дженнер також продемонстрував своє особисте почуття стилю, одягнувши шорти Louis Vuitton у чорну та жовту клітинку, а також смугастий шкіряний светр із коміром. Він взув темно-коричневі кросівки Nike та додав масивне кольє.
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Нагадаємо, Кендалл Дженнер сходила на вечерю з подругамив прозорому топі.
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