Кендалл Дженнер продемонструвала довгі ноги в обтислій мінісукні

Зірка подіумів обрала для виходу просте, але вражаюче вбрання.

27-річна модель і зірка реаліті Кендалл Дженнер продемонструвала свої довгі ноги в стильному вбранні. Знаменитість була помічена по дорозі на обід до ресторану Loulou в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Засновниця 818 Tequila одягла для виходу обтислу мінісукню кольору хакі. Вона доповнила образ парою чорних босоніжок на шпильках, стильною чорною сумочкою і сонцезахисними окулярами.

Зірка "Кардаш'ян" звела аксесуари до мінімуму, вибравши простий срібний браслет і золоті сережки-кільця зі стрічкою. Кендалл залишила темне волосся розпущеним і зробила легкий макіяж.

Красуня наразі зустрічається з 29-річним репером Bad Bunny, чиє справжнє ім'я Беніто Антоніо Мартінес Окасіо. Ані Кендалл, ані пуерториканський музикант публічно не говорили про свої стосунки, але джерела повідомили в травні, що пара "стає дедалі серйознішою".

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Нагадаємо, Кендалл Дженнер привернула до себе увагу публіки, з'явившись на ретроспективі покійного модельєра Карла Лагерфельда без бюстгальтера.

Також Фокус писав, що Кендалл Дженнер позувала на яхті в мінісукні з прозорим верхом.