Змінила чорне на біле: новий вихід Анджеліни Джолі

Актриса разом із дітьми вирушила в подорож.

48-річна американська акторка Анджеліна Джолі, яка проводить час зі своїми дітьми в Нью-Йорку, найчастіше виходила на вулицю в супроводі прийомного сина, 19-річного Пакса Тьєна. Зірка зазвичай з'являється перед фотографами, які ходять за нею по п'ятах, у стриманих образах, віддаючи перевагу тренчам і чорним сукням-міді. Однак нещодавно вона все ж зуміла урізноманітнити свій гардероб, вийшовши в білій сукні на ґудзиках.

Під неї Джолі одягла той самий двобортний плащ, в якому її бачили раніше цього тижня, і у туфлях Christian Louboutin персикового кольору з лакованої шкіри. Акторка продемонструвала свої свіжопофарбовані світлі локони, залишені розпущеними в прямій зачісці, і зробила мінімальний макіяж, а з аксесуарів вибрала кілька діамантових сережок-цвяшків і витончені кільця. На обличчі в неї були великі сонцезахисні окуляри.

Пакс носив більш повсякденне і зручне вбрання, придатне для подорожі. Він одягнув білу толстовку із зображенням чорно-білого ведмедя, а також пару чорних джинсів і білих кросівок. Очі юнак сховав за сонцезахисними окулярами, а на плечі тримав синій рюкзак.

Пізніше Енджі та Пакса бачили, коли вони разом із 18-річною Захарою, 17-річною Шайло і 14-річною Вів'єн попрямували в аеропорт, щоб разом вирушити в сімейну подорож.

Раніше Фокус писав про те, що Джолі запускає власний бренд. Під маркою Atelier Jolie вона хоче випускати все: починаючи від ювелірних виробів, до дорогого одягу.