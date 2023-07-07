Бредлі Купер дав рідкісний коментар про виховання доньки

Голлівудський актор та модель Ірина Шейк виховують спільну шестирічну спадкоємицю Лею.

48-річний американський актор та продюсер Бредлі Купер дав рідкісний коментар щодо виховання своєї єдиної доньки від союзу з моделлю Іриною Шейк. Про це пише People.

Купер зізнався, що смерть його власного батька Чарльза у 2011 році вплинула на його стиль виховання та підхід до життя в цілому.

"Я маю на увазі, що ти вчишся на помилках свого попередника, і я зроблю багато, на чому, сподіваюся, навчиться Леа, а потім буду суворим із собою, щоб розвиватися", — сказав він.

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Бредлі Купер та Ірина Шейк з донькою Фото: Bradley Cooper/Instagram

"Щоб допомогти звільнити її від будь-якого мого лайна…", — додав він.

Зокрема Купер побажав, щоб його батько, який програв битву з раком легенів у 2011 році, був живий сьогодні.

"Так, я хотів би, щоб мій тато був поруч, щоб насолоджуватися цим більше, але ми всі розуміємо, як нам пощастило", — сказав він.

"Це було благословенням. Він зробив мені величезний подарунок; він помер у мене на руках. Щоб побачити такий фактичний приклад смертності".

"Це змінило ваш погляд на речі?" — запитав ведучий, на що Купер відповів: "О так. Деякі шляхи до гіршого. Трохи після цього я точно мав нігілістичне ставлення. Так само, ніби я помру".

Бредлі Купер та Ірина Шейк Фото: Irina Shayk BR /Twitter

Попри те, що зіркова пара розійшлася у 2019 році, вони проводять багато часу разом заради Леї.

Нагадаємо, Бредлі Купера помітили з таємничою незнайомкою на прогулянці.

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