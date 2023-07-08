Марго Роббі показала вінтажний образ Барбі Totally Hair

Акорка "Барбі" копіювала вінтажні лялькові образи впродовж всього престуру фільму. Цього разу вона так дебютувала з новою зачіскою.

Марго Роббі, яка зіграла головну роль у новому фільмі "Барбі", знову з'явилася в ляльковому образі. Для фотокола фільму Грети Гервіг у в готелі Four Seasons, Мехіко, зірка вдягла ще один вінтажний образ із 90-х популярної іграшки Mattel. Про це пише People.

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Красуня австралійського походження мала бездоганний вигляд в обтислій мінісукні з рукавом 3/4 і різнокольоровим принтом від Pucci. Роббі доповнила ансамбль загостреними рожевими туфлями на шпильці і світло-рожевою стьобаною сумочкою Chanel із золотим логотипом. Як аксесуари голівудська зірка вибрала великі неоново-рожеві сережки Chanel з подвійним логотипом СС і стразами.

Щоб повністю втілити образ класичної Барбі Totally Hair, 33-річна акторка уклала своє волосся структурними хвилями.

За день до цього Роббі вибрала ще один яскраво-рожевий образ, який цього разу нагадує Барбі Earring Magic 1992 року.

Марго Роббі на прем'єрі фільму "Барбі" Фото: Getty Images

Зірка фільму "Вовк з Волл-Стріт" наполегливо працювала над образами, натхненними Барбі, упродовж усього престуру свого фільму, щоразу маючи такий вигляд, ніби вона виходила прямо з лялькового Будинку мрії.

25 червня на фотосесії в Лос-Анджелесі Роббі була одягнена в мінісукню Valentino, що нагадує про Pink & Fabulous Barbie 2015 року.

У Сіднеї акторка одягла бандажну сукню Hervé Léger у чорно-білу смужку, завершивши ансамбль класичними сонцезахисними окулярами "котяче око". Своїм образом в Австралії Роббі віддала данину поваги оригінальній Барбі 1959 року. Там же вона вийшла на публіку в сукні від Moschino за 1694 долари з колекції 2019 року.

Акторка використала зупинку в Південній Кореї в престурі, щоб дебютувати у двох образах. По-перше, вона підкорила шанувальників денним вбранням Барбі, одягнувши яскраво-рожевий костюм зі спідницею від Versace. Пізніше для вечірнього образу Роббі з'явилася в рожевому ансамблі від Versace. Топ сукні був з вирізом у формі серця і прикрашений кристалами, поєднуючись з рожевою фатиновою спідницею міді.

Також раніше Марго Роббі вийшла у світ у яскраво-жовтому костюмі Chanel, а до цього провела екскурсію будиночком Барбі з фільму.

А поки фанати чекають прем'єри, яка відбудеться 20 липня, вони можуть спробувати щастя і спробувати зняти рожевий будинок Барбі, що розташований у Малібу. Копія лялькового будинку знаходиться в приватному володінні.

Також Фокус писав, що Марго Роббі повторила вінтажний образ Chanel Клаудії Шиффер.