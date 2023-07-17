Емоції вийшли з-під контролю: принц Джордж не стримався на фіналі Вімблдону (фото)

Попри те, що принц намагався тримати себе в руках, у найдраматичніші моменти фіналу він не зміг приховати свої переживання.

Фінал Вімблдонського турніру, який відбувся 16 липня, відвідали не тільки принц і принцеса Уельська, а й двоє їхніх старших дітей — принц Джордж і принцеса Шарлотта. За протоколом турніру, неповнолітнім заборонено відвідувати ігри Вімблдону, проте членів королівської сім'ї це правило не стосується. Джордж уперше відвідав матчі торік, а його сестра дебютувала як уболівальниця на турнірі 2023-го, пише Фокус.

І брат, і сестра не стримували своїх емоцій, коли спостерігали за фінальним поєдинком в одиночному чоловічому розряді, де 20-річний іспанський тенісист Карлос Алькарас здобув перемогу над сербом Новаком Джоковичем, який чотири рази поспіль вигравав Вімблдон.

Якщо про емоції Шарлотти написали всі ЗМІ, то принц Джордж поводився стриманіше, хоча в найдраматичніші моменти він не міг тримати себе в руках, то прикриваючи рот від подиву, то закриваючи обличчя руками.

Зазначимо, що торік, коли Джордж уперше відвідав Вімблдон, він поспілкувався з переможцем турніру Новаком Джоковичем, а також йому дали потримати кубок чемпіона. Про що розмовляв принц із Джоковичем, невідомо, але при цьому були присутні також батьки Джорджа, які потиснули руку талановитому гравцеві.

Іспанець Карлос Алькарас здобув другу перемогу на турнірах серії "Великий шолом", а минулого року став справжньою сенсацією на US Open. Він зберіг статус першої ракетки світу й завершив переможну серію Джоковича на британському турнірі, який вигравав мейджор чотири рази поспіль (2018, 2019, 2021, 2022).

Принцеса Уельська вручила кубок переможцю.

Раніше Фокус писав, що принцеса Шарлотта одягла на турнір особливу сукню.