Дочка Шварценеггера приміряла образ Барбі (фото)

Кетрін не змогла залишитися осторонь прем'єри фільму "Барбі", вирішивши розбавити свій повсякденний гардероб рожевими елементами.

33-річна американська письменниця і дочка голлівудської суперзірки Арнольда Шварценеггера, Кетрін, підхопила модний тренд й опублікувала фото в ансамблі в стилі Барбі. Знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У кадрі вона позує за кермом авто в темних окулярах з білою оправою, як у знаменитої ляльки. На ній — біла футболка, зручний джинсовий комбінезон і кеди, а на руках — довгі рожеві нарукавники мітенки. Кетрін посміхається в камеру і має вигляд веселої та розслабленої.

Дівчина — старша дочка Арнольда Шварценеггера і його колишньої дружини Марії Шрайвер. У неї є молодша сестра Крістіна і два молодших брати, Патрік і Крістофер, а також єдинокровний брат по батькові Джозеф Баена.

У червні 2019 року вона вийшла заміж за зірку "Парку Юрського періоду" Кріса Пратта, а вже в серпні 2020-го народила йому доньку. У грудні 2021 року пара оголосила, що чекає на другу дитину, а вже 21 травня 2023-го на світ з'явилася Елоїза Крістіна Шварценеггер Пратт. Елоїза — це жіноче ім'я французького походження, що означає "знаменитий воїн". Друге ім'я Крістіна малятко отримало на честь своєї тітки, 30-річної Крістіни, сестри Кетрін.

Раніше Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер привітав старшу дочку з днем народження зворушливим чорно-білим фото, на якому він тримає її маленьку на руках.