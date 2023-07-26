Джіджі Хадід уперше помітили після арешту (фото)

Зірку подіумів "зловили" папараці в аеропорту Нью-Йорка.

28-річну американську модель Джіджі Хадід вперше помітили після того, як її заарештували на Кайманових островах і звинуватили в зберіганні марихуани та засобів для вживання наркотиків на початку липня 2023. Про це пише People.

Зірка подіумів палестинського походження вилітала з аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку із синьою картатою сумкою Prada в руці. Вона прямувала до терміналу в сонцезахисних окулярах і з волоссям, зачесаним назад.

Молода мама продемонструвала свій прес у кремовому кроп-топі з накидкою в тон, потертих джинсах і червоних кросівках Converse.

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Джіджі Хадід

Про її арешт 10 липня повідомило місцеве видання Cayman Marl Road.

Хадід, яка подорожувала з подругою Лією Ніколь Маккарті, прибула на приватному літаку зі США в міжнародний аеропорт імені Оуена Робертса та пройшла митницю зі своїм багажем, при цьому агенти митного та прикордонного контролю знайшли невелику кількість марихуани та посуд, який використовувався для споживання.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Хадід і Маккарті заарештували та помістили в Королівський центр ув'язнення на Кайманових островах, а потім відпустили під заставу в очікуванні судового переслідування. Вони двоє були оштрафовані на 1000 доларів і уникли судимості у своїх записах.

Нагадаємо, Джіджі Хадід заарештували через наркотики.

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