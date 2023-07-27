Ілон Маск, його колишня дівчина Граймс і їхній син Х разом вирушили у відпустку

Мільярдер і співачка зустрічалися з 2018 по 2022 рік. Під час цього роману народилися двоє дітей, яким батьки дали дуже дивні імена.

Ілон Маск і Граймс, які розлучилися ще минулого року, знову зійшлися заради відпустки на італійському курорті Портофіно. Про це пише Daily Mail.

52-річний мільярдер і 35-річний музикант зустрічалися час від часу з 2018 по 2022 рік. Тепер фотографи застали їх обох на відпочинку в Італії одночасно. Відомо, що вони разом відвідали весілля друзів і зупинилися в одному готелі.

Граймс прогулювалася вулицями Портофіно зі своїм трирічним сином X Æ A-12, а засновник Tesla, мільярдер, насолоджувався їжею зі своїм сином-підлітком Саксоном від першого шлюбу з Джастін Вілсон.

Подейкують, що колишні кохані були присутні на весіллі венчурного капіталіста-мільярдера Чамата Паліхапітіі і його давньої подруги Наталі Домпе, цього тижня.

За словами очевидця, Граймс та Ілон Маск наразі зупинилися в одному готелі в італійському приморському селі, але незрозуміло, чи проводили вони якийсь час разом.

Граймс на весіллі була у водолазці з вирізом, червоній сукні та масивних чорних черевиках. На весілля її супроводжували охоронці.

Нагадаємо, Ілон Маск і Граймс почали зустрічатися у квітні 2018 року. Причому познайомилися вони завдяки Twitter.

Ілон Маск хотів опублікувати жарт про штучний інтелект, але виявив, що Граймс уже зробила це.

Вони разом ходили на вечірки. Навіть відвідали Met Gala, що для Маска було незвично.

У них народився син, якому дали ім'я X Æ A-12, або Екс Еш Ей-Твелв, якого батьки звуть просто Х, або Екс.

Уже після розставання стало відомо, що у Маска і Граймс, завдяки сурогатній матері народилася дочка Exa Dark Sideræl (Екса Дарк Сідерель), або просто Y.

Ілон Маск розповідав 2021 року, що вони з Граймс "наполовину розійшлися", але наполягав на тому, що вони все ще закохані".

"Ми наполовину розійшлися, але, як і раніше, любимо один одного, часто бачимося і перебуваємо в хороших стосунках. Моя робота в SpaceX і Tesla вимагає, щоб я був у Техасі або їздив за кордон, а її робота — в Лос-Анджелесі", — розповідав мільярдер про свої складні стосунки.

У червні 2022 року стало відомо, що в Ілона таємно народилися близнюки від його співробітниці Шивон Зіліс — за кілька тижнів до того, як у нього і Граймс народилася дочка. Шивон — операційний директор у компанії Neuralink.

Також у Ілона були стосунки з австралійською актрисою Наташею Бассетт. Але вони швидко розійшлися.