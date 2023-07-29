"Це видно кожному": нові деталі роману Бреда Пітта та Інес де Рамон

Попри те, що останнім часом актор часто перебував у Європі, він знаходив час для коханої.

Стали відомі свіжі подробиці нового роману голлівудського актора Бреда Пітта. Про це пише People.

Колишній чоловік Анджеліни Джолі і його дівчина Інес де Рамон "насолоджуються літнім коханням". Зірка "Бійцівського клубу" та дизайнерка ювелірних виробів "дуже сильні", повідомило джерело.

"У них все чудово", — розповідає інсайдер, близький до зіркової пари.

Пітт, який нещодавно знімав фільм про Формулу-1 у Європі, встиг багато разів побачитися з де Рамон, незважаючи на відстань між ними.

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Бред Пітт Фото: Getty

"Цього літа вони проводили разом багато часу, тому що вони справді насолоджувалися компанією одне одного і дуже люблять одне одного", — сказав інсайдер.

"Це видно кожному, хто бачить їх разом", — додав він.

30-річна Інес Де Рамон також була в замку Міраваль 59-річного актора, попри тривалу судову тяганину між ним та його колишньою дружиною Анджеліною Джолі за французьке майно.

"Він все ще має резиденцію в Château Miraval і проводить багато часу там і в інших місцях Європи", — додало джерело.

Маєток Château Miraval Фото: Getty Images

Пітта та де Рамон уперше помітили разом у листопаді 2022 року на концерті Боно. Це сталося через кілька місяців після того, як вона та актор Пол Веслі розлучилися.

Пол Веслі та Інес де Рамон Фото: Getty

Нагадаємо, Бред Пітт без Інес де Рамон відвідав Вімблдон у Лондоні.

Також Фокус писав про вирішення конфлікту Бреда Пітта та Анджеліни Джолі щодо їхньої виноробні у Франції.