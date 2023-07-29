Золотий трон і святковий салют: король-плейбой Таїланду пишно відсвяткував 71-річчя

Маха Вачхіралонгкорн, він же Рама X, влаштував розкішний прийом у палаці.

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкорн, він же Рама X, пишно відсвяткував свій 71-й день народження. Однак на прийомі в палаці не було його доньки Баджракітіябхі, яка не з'являлася на публіці після того, як сім місяців тому втратила свідомість через серцевий напад. Про це пише Daily Mail.

Король Таїланду, який прославився своїми численними шлюбами, любовними пригодами, а також статками у 24 мільярди фунтів стерлінгів, провів королівську церемонію на честь свого дня народження.

Він сидів на золотому троні в Тронному залі Амаріндра Вінітчай у Великому палаці в Бангкоку в золотому вбранні, поки запрошені гості та члени його сім'ї його вітали.

Запрошені гості вбралися в усі відтінки жовтого і золотого, а королівська гвардія відкрила вогонь з артилерійських знарядь.

Святковий салют

На розкішній церемонії були присутні сестра короля принцеса Чулабхорн Шрісавангавадхана, друга сестра короля принцеса Маха Чакрі Сіріндхорн, дочка короля принцеса Сіріваннаварі Наріратана і королева Сутхіда. Його дочка принцеса Баджракітіябха не з'явилася.

У 71-річного короля семеро дітей від трьох попередніх шлюбів, усі з яких закінчилися розлученням. Принцеса Баджракітіябха — єдина, народжена від його першої дружини, принцеси Соамсавалі. І її називали спадкоємицею батька, але вона перенесла серцевий напад і більше не з'являлася на публіці, після того, як втратила свідомість на собачих перегонах. Про її долю нічого невідомо. У палаці заявили, що принцеса погано почувається, тому що "бактерії вразили її серце". Імовірно, вона перебуває в комі.

Король Вачхіралонгкорн вигнав своїх перших чотирьох спадкоємців чоловічої статі, після того, як 1996 року звинуватив їхню матір, колишню акторку Суджаріні Махідол, у подружній невірності. Вона полетіла в США, забравши дітей, і король позбавив її та її дітей титулів.

Напередодні сьогодні тайська королівська сім'я та її представники взяли участь у святкових заходах, таких як випуск корів, птахів і водних тварин. Цій традиції багато років і вона демонструє повагу і турботу короля про своїх людей і тварин.

У день народження короля офіси, банки і підприємства закриті. Населення віддає шану поваги монарху і демонструє йому свою відданість, здійснюючи добрі та гідні вчинки.

Святкування дня народження короля Таїланду

Хоч Таїланд і стрясають численні протести, образа або неповага до короля і членів його сім'ї суворо карається. Конституція говорить, що монархія має перебувати "в положенні шанованого поклоніння".

Вачхіралонгкорн вступив на престол 2016 року після смерті свого батька, короля Пхуміпона Адульядета, який правив з 1946 року.

Святкування дня народження короля Таїланду Фото: AEC TV

Новий король не був офіційно коронований до травня 2019 року, коли його пронесли на золотій платформі під час шестигодинної процесії через Бангкок.

Лише за кілька днів до коронації король одружився зі своєю давньою подругою і колишньою стюардесою і дав їй титул королеви Сутхіди.

Король Таїланду відомий, як один із найбагатших монархів у світі. Також йому належить величезний авіапарк, утримання якого обходиться в 64 мільйони доларів щорічно. У монарха є чотири літаки Boeing і три літаки Airbus, три літаки Sukhoi Superjet 100 російського виробництва, чотири легкі винищувачі Northrop F5-E і 21 вертоліт.

А також своїми любовними пригодами та скандальними вчинками. В одному з інтерв'ю він зізнався, що до 12 років не вмів зав'язувати шнурки, замість нього це робили придворні.

2020 року, у розпал пандемії коронавірусу, король Маха поїхав у гранд-готель Sonnenbichl у німецькому курортному містечку Гарміш-Партенкірхен, де проводив час у компанії молодих жінок. Гарем короля в таблоїдах називають "секс-солдатами".

Він забронював весь четвертий поверх готелю, який прикрасив привезеними з собою скарбами з Таїланду.

Також король посадив до в'язниці свою коханку Сінінат за неповагу та ворожіння, але потім випустив, бо "сумував за нею". І король Таїланду "прославився" численними фотографіями, на яких його дружини, а також чиновники та політики "простягаються" перед ним на знак поваги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Таїланді можуть стратити п'ятьох осіб за те, що вони перегородили шлях кортежу королеви.