Чоловік Карді Бі зізнався, що збрехав про її зради

Offset висловився щодо чуток про невірність у їхній зірковій родині.

31-річний американський репер Offset (справжнє імʼя та прізвище — Кіарі Кендрел Сефус) зізнався, що брехав про зради своєї дружини Карді Бі. Про це він розповів у подкасті Way Up with Yee.

Під час інтервʼю ведуча посилалася на червневий пост в Instagram Story, у якому музикант стверджував, що 30-річна Карді Бі була невірною.

"Це моя дружина. Я люблю її до смерті", — зізнався Offset у своєму діалозі з ведучою подкасту Анжелою Йї, перш ніж детально розповісти, що стало причиною цього інциденту.

Він продовжував пояснювати, що причиною поширення таких звинувачень в інтернеті було не що інше, як кілька раундів текіли.

"Ми без розуму одне від одного", — зізнався репер.

Offset також зізнався, що його минулі помилки продовжують переслідувати їхні стосунки.

"Чесно кажучи, я ненавиджу той факт, що кожного разу, коли у неї проблеми з кимось іншим, вони згадують мене та моє минуле. Моє минуле прикриває все, що я зробив. Весь цей час я нічого не робив", – поділився він.

Offset та Карді Бі

Зіркове подружжя виховує доньку Калчер та сина Вейва.

