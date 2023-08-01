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Стиль життя

Чоловік Карді Бі зізнався, що збрехав про її зради

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Фото: Cardi B/Instagram | Карді Бі

Offset висловився щодо чуток про невірність у їхній зірковій родині.

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31-річний американський репер Offset (справжнє імʼя та прізвище — Кіарі Кендрел Сефус) зізнався, що брехав про зради своєї дружини Карді Бі. Про це він розповів у подкасті Way Up with Yee.

Під час інтервʼю ведуча посилалася на червневий пост в Instagram Story, у якому музикант стверджував, що 30-річна Карді Бі була невірною.

"Це моя дружина. Я люблю її до смерті", — зізнався Offset у своєму діалозі з ведучою подкасту Анжелою Йї, перш ніж детально розповісти, що стало причиною цього інциденту.

Він продовжував пояснювати, що причиною поширення таких звинувачень в інтернеті було не що інше, як кілька раундів текіли.

"Ми без розуму одне від одного", — зізнався репер.

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Offset прокоментував чутки про зради Карді Бі

Offset також зізнався, що його минулі помилки продовжують переслідувати їхні стосунки.

"Чесно кажучи, я ненавиджу той факт, що кожного разу, коли у неї проблеми з кимось іншим, вони згадують мене та моє минуле. Моє минуле прикриває все, що я зробив. Весь цей час я нічого не робив", – поділився він.

Offset та Карді Бі

Зіркове подружжя виховує доньку Калчер та сина Вейва.

Нагадаємо, Карді Бі подарувала найбажанішу сумку у світі 5-річній доньці.

Також Фокус писав про скандальний інцидент на концерті Карді Бі.