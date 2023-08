Муж Карди Би признался, что солгал о ее изменах

Offset высказался относительно слухов о неверности в их звездной семье.

31-летний американский рэпер Offset (настоящее имя и фамилия — Киари Кендрел Сефус) признался, что врал об изменах своей жены Карди Би. Об этом он рассказал в подкасте Way Up with Yee.

Во время интервью ведущая ссылалась на июньский пост в Instagram Story, в котором музыкант утверждал, что 30-летняя Карди Би была неверной.

"Это моя жена. Я люблю ее до смерти", — признался Offset в своем диалоге с ведущей подкаста Анжелой Йи, прежде чем подробно рассказать, что стало причиной этого инцидента.

Он продолжал объяснять, что причиной распространения таких обвинений в Интернете было не что иное, как несколько раундов текилы.

"Мы без ума друг от друга", — признался рэпер.

Offset также признался, что его прошлые ошибки продолжают преследовать их отношения.

"Честно говоря, я ненавижу тот факт, что каждый раз, когда у нее проблемы с кем-то другим, они вспоминают меня и мое прошлое. Мое прошлое прикрывает все, что я сделал. Все это время я ничего не делал", — поделился он.

Offset и Карди Би

Звездные супруги воспитывают дочь Калчер и сына Вейва.

