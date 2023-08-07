Колишня дівчина Ілона Маска заступилася за Ліззо

За словами Граймс, Ліззо підтримала її ще тоді, коли в юну співачку з Канади ніхто не вірив.

35-річна канадська співачка Клер Еліс Буше, більше відома публіці як Граймс, і колишня дівчина мільярдера Ілона Маска, а також матір двох його дітей, виступила на підтримку американської співачки Ліззо. Останню нещодавно три її колишні танцівниці, Аріанна Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігез, звинуватили в бодішеймінгу та харрасменті.

Граймс зізналася у своїй любові до 140-кілограмової артистки і заявила, що цінує у стосунках вірність.

"Я люблю Ліззо. Не кажучи вже про те, що я не вірю людям, коли трапляється щось погане, але на моїх очах із танцюристами погано поводилися, і я дізналася про це набагато пізніше...", — написала вона в Twitter.

Канадська співачка не виключає, що в позові, поданому до Верховного суду Лос-Анджелеса, можуть бути висловлені обґрунтовані претензії, але стверджує, що подібне ніяк не вплине на її ставлення до Ліззо:

"Для мене важлива вірність. Ліззо була добра до мене та інших протягом десяти років, перш ніж стала "крутою", і вона перевіряла мене, коли всім було наплювати. Я тільки коли-небудь бачила від неї зразкову поведінку, особливо коли всі ненавиділи мене, а вона була на вершині світу. У неї не було причин реєструватися, окрім як бути хорошою людиною. Просто мої два центи. Я пам'ятаю, коли вона вперше вибухнула від щастя, тому що я ніколи не зустрічала такої чудової людини, яка домоглася б слави в музичній індустрії. Я насилу вірю, що вона могла б так радикально змінитися. Я втомилася від культури, яка прагне зруйнувати свої найбільші переваги. Ліззо приголомшлива".

У коментарях Граймс заперечили, заявивши, що Ліззо так поводилася, бо дівчина була подругою Ілона Маска, а отже, її статус був набагато вищим, ніж у простих танцівниць. На це Граймс відповіла, що історія її стосунків з Ліззо сягає ще далеко до роману з мільярдером, коли ні про яку славу мови не було.

Тимчасом сама Ліззо нарешті відреагувала на звинувачення. На своїй сторінці в соцмережі вона опублікувала заяву, де повідомила, що всі претензії, висунуті проти неї, не обґрунтовані.

Раніше Фокус писав, що режисерка Софія Налі Еллісон, яка працювала зі співачкою, що опинилася на межі скасування, над документальним фільмом 2019 року, заявила, що та створює навколо себе "токсичну атмосферу"