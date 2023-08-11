Джіджі Хадід показала стильний образ для ранньої осені 2023 (фото)

Зірку подіумів помітили під час прогулянки в Нью-Йорку.

28-річна американська модель Джіджі Хадід продемонструвала стильний образ на ранню осінь 2023. Про це пише Daily Mail.

Молода мама показала повсякденний аутфіт у білій футболці, яку згодом доповнила светром, і в джинсах з низькою посадкою вільного крою у Нью-Йорку.

Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо також носила пару темних окулярів. Вона йшла із великою плетеною сумкою зі світло-блакитним і білим картатим візерунком.

Також зірка подіумів палестинського походження носила чорні шкіряні лофери та розпустила своє світле волосся.

Крім того, вона доповнила образ вишуканою золотою каблучкою, а також різними масивними підвісками на шиї.

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Джіджі Хадід

Вихід моделі стався на фоні новин про повернення її молодшої сестри Белли до роботи після пʼяти місяців боротьби із хворобою Лайма. Зірка подіумів тривалий час бореться з недугою після того, як у підлітковому віці її вкусив кліщ.

Нагадаємо, Джіджі Хадід продемонструвала чорну сукню на літо 2023 року.

Також Фокус писав про свіжі фото доньки Джіджі Хадід та Зейна Маліка.