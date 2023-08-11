Гідна заміна. Дієтологи назвали 10 найкращих альтернатив каві

Кава — улюблений напій дуже багатьох людей, без якого складно уявити ранок або посиденьки з друзями. І людям, яким, через різні обставини, каву пити не можна, відмовитися від неї без відповідної заміни буває складно.

Якщо ви вирішили з власної ініціативи або за станом здоров'я відмовитися від класичної кави, підберіть альтернативний напій, який допоможе зробити це легко. Існує низка напоїв, смак яких настільки нагадує каву, що ви навіть не помітите різниці. Дієтологи пропонують альтернативні варіанти з кофеїном і без. Про це пише Forbes Health.

Кава, мабуть, найбільш відома своїм вмістом кофеїну, який стимулює центральну нервову систему і дає вам енергію, пояснює дієтолог Ізабель Сміт. При помірному споживанні кофеїну — до 400 міліграмів — він вважається безпечним для більшості здорових дорослих, додає дієтолог Кріс Соллід.

Фото: valeria_aksakova/Freepik

У той час як кава з кофеїном допомагає деяким людям почуватися бадьорими й активними, експерти застерігають від надмірного вживання цього напою.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

"Якщо в організмі занадто багато [кофеїну], ми можемо почати відчувати тривогу, відчуття напруження або нервозності, а дехто навіть може відчувати прискорене серцебиття", — каже Закарі Малвіхілл, доктор медичних наук.

Люди, які дбають про своє здоров'я, можуть скоротити кількість вживаної кави за особистою ініціативою, але є ті, кому показано повне виключення цього напою.

Для тих, хто хоче обмежити споживання кави, але не хоче відмовлятися від кофеїну, ось найкращі альтернативи кави, які містять кофеїн.

Матча

Фото: Pixabay

Матча виробляється з подрібненого в порошок листя зеленого чаю. "Як і кава, вона містить кофеїн для ранкової бадьорості, але тільки близько 70 міліграмів кофеїну на чашку, порівняно зі 100-120 міліграмами кофеїну в середній чашці кави", — зазначають дієтологи NutritionTwins Теммі Лакатос Шеймс і Ліссі Лакатос.

Зелений чай матча містить амінокислоту теанін, яка може зменшити тривогу і стрес, тому він з меншою ймовірністю, ніж кава, викличе тремтіння.

Чорний чай

Чорний чай містить більше кофеїну, ніж зелений чай загалом, але менше кофеїну, ніж кава, зазначає доктор Малвіхілл. "Я виявив, що подібно до зеленого чаю, він дає мені заряд енергії з меншими побічними ефектами, ніж кава", — додає він.

Зелений чай

Фото: Freepik

За словами Солліда, в чашці зеленого чаю приблизно на 70% менше кофеїну, ніж у чашці кави. Зелений чай також може похвалитися безліччю рослинних сполук, званих поліфенолами, які корисні для контролю маси тіла і зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань та діабету, пояснює він.

Комбуча

Чайний гриб — це ферментований напій, приготований із чаю (іноді чорного чаю), який може бути корисним для здоров'я кишечника. Зокрема, якщо чайний гриб, який ви п'єте, містить кофеїн, його вміст, найімовірніше, дуже низький, тому він може бути гарною альтернативою для людей, чутливих до кофеїну, каже Соллід. Наразі необхідні додаткові докази клінічних випробувань на людях, зокрема для здоров'я кишечника, щоб визначити загальну користь чайного гриба для здоров'я. Варто зазначити, що в чайному грибі присутні сліди алкоголю.

Ось список найкращих альтернатив кави з невеликою кількістю кофеїну або без нього. Зверніть увагу, що якщо у вас є хронічні захворювання, такі як хвороби серця або діабет, перед вживанням проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом.

Ашваганда

Ашваганда — це лікарська рослина, яка, на думку деяких людей, загострює увагу і пам'ять. За словами доктора Мілвіхілла, її можна вживати у вигляді чаю або у вигляді добавок, під час лікування підвищеної стомлюваності.

М'ятний чай

Фото: Freepik

М'ята колосиста — це м'ята, яку можна висушити, потім залити окропом і приготувати чай без кофеїну. Екстракт цього листя також можна додавати в їжу або інші напої.

"М'ята колосиста містить сильнодіючі фенольні сполуки, які підвищують концентрацію, підтримують короткочасну й робочу пам'ять, а також посилюють нейропротекторні та здорові запальні реакції", — пояснюють Шеймс і Лакатос.

Цикорій

Цикорій — це квітуча рослина, коріння якої використовують як альтернативу каві. Цикорій містить пребіотичне волокно, зване інуліном, а також сполуки рослинного походження, які можуть відігравати роль у підтримці здоров'я кишківника і серця. "Порівняння поживних речовин цикорію недостатньо добре вивчено, але його смак можна порівняти з кавою", — каже Мелісса Маджумдар, зареєстрований дієтолог.

Какао боби

Фото: Freepik

Какао-боби — це висушене насіння плодів дерева какао. За словами Спано, гарячий шоколад, приготований з неалкалізованого какао-порошку, може стати прекрасною альтернативою каві. Неалкалізований какао-порошок містить флаваноли, які покращують здоров'я.

В одному дослідженні "регулярне вживання напою, що містить велику кількість флаванолів какао, допомогло поліпшити пам'ять і підтримати когнітивні функції у літніх людей", — пояснює Спано.

Ягідний смузі

Фото: jcomp/Freepik

Ягоди темного кольору, зокрема полуниця, чорниця, ожина та малина, позитивно впливають на втому, тому приготуйте з них смузі, зазначає Спано. А все через те, що в ягодах міститься поліфенол, відомий як флавоноїд.

Кісточки фініків

Кісточки фініків можна також використовувати як альтернативу каві, каже Маймудар. "В одному дослідженні було виявлено, що напій із кісточок фініків містить антиоксиданти і використовувався як альтернатива каві через його схожий смак", — зазначає вона.

Обираючи альтернативу каві, важливо враховувати, чому ви намагаєтеся замінити цей напій. Щоб уникнути кофеїну? Вам не подобається смак кави? Ви вважаєте, що кава впливає на ваше травлення? Відповіді на подібні запитання допоможуть підібрати найкращу альтернативу саме для вас!

Нагадаємо, кофеїн у каві впливає на синтез колагену в нашій шкірі, зменшуючи його, тим самим прискорюючи процес старіння.

Раніше Фокус писав про те, що в Україні продають каву з мальтодекстрином: наскільки це шкідливо і як розпізнати підробку — нутриціолог.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.