Чітміл: навіщо робити перерву в дієті та як це впливає на схуднення

Якщо ви втомилися від здорового харчування, підрахунку калорій, "правильних" солодощів і відчуваєте, що ось-ось зірветеся, вам допоможе чітміл. Такі перерви допомагають дотримуватися здорової дієти, але тільки за умови, що ви не будете зловживати улюбленими десертами.

Здорове харчування важливе для підтримання фізичної форми та поліпшення загального стану здоров'я. Але більшість дієт вимагають обмеження калорій і цукру, а це означає відмову від деяких улюблених продуктів. Якщо ви вже на межі зриву і навіть уві сні бачите піцу або тістечко, почніть практикувати чітміл. Про це пише Health Shots.

Кожен заслуговує на перерву, навіть ваша дієта. Насправді, експерти вважають, що один день перерви в дієті може навіть допомогти вам у процесі зниження ваги. У вас не буде непотрібної тяги, яка змушує вас переїдати. Дієтолог Ажар Алі Саєд розповідає, як правильно проводити чітміл, щоб він пішов вам на користь.

Ніякого почуття провини

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Підніміть руку, якщо ви почуваєтеся винним щоразу, коли їсте якусь шкідливу чи заборонену їжу? Не варто, адже суть чітмілу полягає в тому, щоб дати собі запланований дозвіл порушувати суворі правила дієти, яких ви дотримуєтеся. Ідея полягає в тому, щоб дозволити собі короткий період задоволення своїх бажань. Така перерва в дієті допоможе вам не переїдати і не зриватися на шляху до наміченої мети.

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Ідея чітміла така популярна, тому що вона допомагає вести здоровий спосіб життя. Незважаючи на те, що час від часу такі дні допомагають людям, які сидять на дієті, не сходити з дистанції, важливо розглядати такі перерви, скоріше як їжу, на яку ви заслуговуєте, ніж вважати це шахрайством. Ви маєте розглядати чітміл як необхідний компонент здорового і збалансованого харчування.

Деяким людям такі прийоми їжі дають змогу краще харчуватися протягом тижня, особливо тим, хто дотримується суворої низькокалорійної дієти. Це заплановане переїдання калорій часто дає змогу людям пропустити інші незаплановані та часті епізоди переїдання, які потребуватимуть значно більше часу для відновлення і можуть призвести до того, що ви повністю зіб'єтеся зі шляху, додає дієтолог Саєд.

Для чітміла важливий баланс

Фото: Freepik

Незважаючи на те, що чітміли важливі і можуть допомогти вам дотримуватися свого плану дієти, важливо дотримуватися балансу. Використання чітмілів — хороша стратегія, тільки якщо все зроблено правильно. Наприклад, якщо ви занадто часто практикуєте чітміли, ризик повернутися до колишніх звичок у їжі сильно зростає. Щоб цього уникнути, дієтолог Саєд рекомендує дотримуватися правила 80/20. Він припускає, що дотримання цього правила допоможе вам краще організувати чітміл і не збитися зі шляху або повернутися до переїдання. Отже, про що це?

Правило 80/20 передбачає дотримання дієти, що складається з 80 відсотків поживних страв та 20 відсотків улюблених ласощів Таким чином, ви в основному дозволяєте собі мати свободу задоволення своїх бажань та пристрастей настільки, щоб не дозволити їм зруйнувати ваш план схуднення.

Чітміл не означає переїдання

Фото: Freepik

Хоча чітміл-дні дають вам змогу побалувати себе улюбленими смачними шедеврами, це не означає, що ви маєте їсти весь день. Дієтологиня радить дотримуватися одного чітміла або зосередитися на задоволенні одного бажання на день. Ви маєте планувати свої чітміли відповідно до ваших здорових цілей щодо зниження ваги.

Це дасть вам змогу з'ясувати, як часто ви можете порушувати свою дієту і балувати себе. У той час як той, хто перебуває на дієті довгий час, повинен намагатися дотримуватися меншої кількості чітмілів, а ось тому, хто тільки почав свій шлях схуднення, спочатку може бути складно, тому вони можуть вдаватися до чітмілів частіше.

Отже, постарайтеся дотримуватися правила 80/20, щоб переконатися, що ви не переїдаєте і не зводите нанівець усі ваші зусилля зі схуднення. А ще спочатку визначте, якого результату і в які терміни ви хочете досягти, перш ніж прийняти рішення з'їсти шматок торта або бургер.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.