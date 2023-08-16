Рідний син Шварценеггера після схуднення змінився до невпізнання (фото)

На шлях схуднення Крістофер Шварценеггер став 2020 року.

Молодший із чотирьох рідних дітей американського актора і колишнього політика Арнольда Шварценеггера, 25-річний син Крістофер, можливо, і не горить бажанням стати "Містером Олімпія", як його брат по батькові Джо Баена, але наполегливості та працьовитості йому теж не бракує, якщо з'являється мета. Папараці сфотографували молодика дорогою зі спортзалу в Лос-Анджелесі. На фото видно, що він помітно схуд і перетворився на стрункого чоловіка, пише Metro.

Крістофер не тільки схуд, а й підстригся. Якщо раніше його волосся було довгим і скуйовдженим, то зараз привів його до ладу, зробивши стрижку. Він продовжує носити невелику бороду, не наважуючись повністю поголити обличчя.

За інформацією журналістів, Крістофер почав боротьбу із зайвою вагою 2020 року.

"Він поставив перед собою мету стати здоровим до випускного балу в Мічиганському університеті і дотримувався її. Він почав тренуватися і став краще вибирати їжу. Кілька років Кріс був відсутній у школі та жив як звичайний студент коледжу, але зараз він виріс і готовий краще дбати про себе", — повідомив інсайдер, підкресливши, що хлопець не використовував якихось складних або екстремальних дієт. Син Арнольда натомість зосередився на скороченні споживання нездорової їжі та значному збільшенні режиму тренувань.

У процесі досягнення мети його підтримували батько і старший брат Патрік.

Крістофера, як і решту дітей, "Залізний Арні" виховував у суворості, змушував рано вставати, загартовуватися і займатися спортом. Хлопчик захоплювався серфінгом, проте 2011 року він невдало впав із дошки, отримав важкі травми ребер і колапс легені. Лікарі заборонили йому займатися спортом, юнакові довелося приймати ліки. Через гормональний дисбаланс він сильно погладшав, що не сприяло впевненості в собі.

Крістофер сильно скинув вагу, якщо порівнювати його свіжі фото з архівними

До того ж у Крістофера почалася депресія після того, як його батько 2011 року зізнався в любовному зв'язку з їхньою хатньою робітницею Мілдред Патрісією Баеною. У жінки народився син Джозеф, і сталося це 2 жовтня 1997 року, всього на п'ять днів пізніше народження Крістофера, який з'явився на світ 27 вересня.

На відміну від Крістофера, його брат-ровесник Джозеф просто одержимий тренуваннями і здоровим способом життя вже далеко не один рік. Хлопець активно качається в спортзалі, знімається в кіно і багато працює. Він куди більш публічний, а згадки про нього в пресі з'являються із завидною регулярністю.

Раніше Фокус писав, що 113-кілограмовий Арнольд Шварценеггер розповів, з чого складається його денне меню.