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Рідний син Шварценеггера після схуднення змінився до невпізнання (фото)

Оксана Ханас
Фото: Getty Images | Патрік і Крістофер Шварценеггери, 2022 рік

На шлях схуднення Крістофер Шварценеггер став 2020 року.

Молодший із чотирьох рідних дітей американського актора і колишнього політика Арнольда Шварценеггера, 25-річний син Крістофер, можливо, і не горить бажанням стати "Містером Олімпія", як його брат по батькові Джо Баена, але наполегливості та працьовитості йому теж не бракує, якщо з'являється мета. Папараці сфотографували молодика дорогою зі спортзалу в Лос-Анджелесі. На фото видно, що він помітно схуд і перетворився на стрункого чоловіка, пише Metro.

Крістофер не тільки схуд, а й підстригся. Якщо раніше його волосся було довгим і скуйовдженим, то зараз привів його до ладу, зробивши стрижку. Він продовжує носити невелику бороду, не наважуючись повністю поголити обличчя.

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За інформацією журналістів, Крістофер почав боротьбу із зайвою вагою 2020 року.

"Він поставив перед собою мету стати здоровим до випускного балу в Мічиганському університеті і дотримувався її. Він почав тренуватися і став краще вибирати їжу. Кілька років Кріс був відсутній у школі та жив як звичайний студент коледжу, але зараз він виріс і готовий краще дбати про себе", — повідомив інсайдер, підкресливши, що хлопець не використовував якихось складних або екстремальних дієт. Син Арнольда натомість зосередився на скороченні споживання нездорової їжі та значному збільшенні режиму тренувань.

У процесі досягнення мети його підтримували батько і старший брат Патрік.

Крістофера, як і решту дітей, "Залізний Арні" виховував у суворості, змушував рано вставати, загартовуватися і займатися спортом. Хлопчик захоплювався серфінгом, проте 2011 року він невдало впав із дошки, отримав важкі травми ребер і колапс легені. Лікарі заборонили йому займатися спортом, юнакові довелося приймати ліки. Через гормональний дисбаланс він сильно погладшав, що не сприяло впевненості в собі.

Крістофер сильно скинув вагу, якщо порівнювати його свіжі фото з архівними

До того ж у Крістофера почалася депресія після того, як його батько 2011 року зізнався в любовному зв'язку з їхньою хатньою робітницею Мілдред Патрісією Баеною. У жінки народився син Джозеф, і сталося це 2 жовтня 1997 року, всього на п'ять днів пізніше народження Крістофера, який з'явився на світ 27 вересня.

На відміну від Крістофера, його брат-ровесник Джозеф просто одержимий тренуваннями і здоровим способом життя вже далеко не один рік. Хлопець активно качається в спортзалі, знімається в кіно і багато працює. Він куди більш публічний, а згадки про нього в пресі з'являються із завидною регулярністю.

Раніше Фокус писав, що 113-кілограмовий Арнольд Шварценеггер розповів, з чого складається його денне меню.