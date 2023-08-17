Єва Лонгорія продемонструвала стильну чорну сукню на осінь 2023 (фото)

Сукня стане вдалим варіантом для початку вересня та теплих осінніх днів.

48-річна американська акторка Єва Лонгорія продемонструвала чорну сукню на осінь 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" була помічена під час виходу з ресторану в Беверлі-Хіллз напередодні. Мама однієї дитини блиснула посмішкою, прогулюючись вулицями міста після обіду з подругою.

Лонгорія обрала для виходу приталену чорну сукню без рукавів, яка демонструвала її підтягнуту фігуру.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Темним тонам свого вбрання акторка протиставила білі кросівки, які додали легкості її образу.

Дружина мексиканського медіамагната Хосе Бастона додала до серпневого аутфіту численні аксесуари, темні сонцезахисні окуляри та шкіряний гаманець Chanel. Її волосся було розпущене.

Нещодавно знаменитість відсвяткувала вихід свого повнометражного режисерського фільму "Flamin' Hot".

Нагадаємо, 48-річна Єва Лонгорія приміряла оливковий купальник під час відпочинку біля басейну.

Також Фокус писав про вихід Єви Лонгорії на червону доріжку в стильній білій сукні.