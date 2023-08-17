Анджеліна Джолі була помічена на прогулянці з 19-річним сином

Знаменитість насолоджується вихідним днем із сином.

48-річну американську акторка Анджеліну Джолі помітили на прогулянці разом із 19-річним сином Паксом у районі Сохо в Нью-Йорку. Про це пише People.

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Колишня дружина Бреда Пітта з'явилася в модному районі в чорних штанах і відповідному блейзері, одягнувши під нього чорну блузку з мереживом на декольте. Джолі доповнила монохромний ансамбль великими сонцезахисними окулярами і чорними туфлями. У руках знаменитість тримала чорний клатч.

Її син обрав образ у приглушених тонах, одягнувши повсякденну бежеву толстовку і чорні штани. Юшоша завершив аутфіт чорною сумкою, чорною кепкою і білими кедами.

Анджеліна Джолі на прогулянці із сином Паксом Фото: Getty Images

У Джолі шестеро дітей — 15-річні близнюки Вів'єн і Нокс, 17-річна Шайло, 18-річна Захара, 19-річний Пакс і 22-річний Меддокс. Бред Пітт і Анджеліна виховували шістьох дітей, поки не розлучилися 2016 року після 12 років спільного життя. І тільки 2023 року остаточно закінчилися суди через спільне майно та дітей.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі найняла 15-річну доньку на роботу.

Також Фокус писав про історію кохання Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.