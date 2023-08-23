Не викидайте кавову гущу: 3 ефективні скраби для обличчя на основі кави

Скраби для обличчя на основі кави — це природний та економічний спосіб отримати доглянуту й бездоганну шкіру в домашніх умовах.

Кава — це не просто ранковий заряд енергії, вона також може стати чудовим помічником у догляді за вашою шкірою. Кава містить кофеїн та антиоксиданти, які здатні очищати пори, запобігати старінню шкіри і надавати антисептичний ефект. І оцінити всі ці переваги ви зможете прямо у себе вдома, зробивши скраб для обличчя зі звичайної кавової гущі. Про це пише OnlyMyHealth.

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Наступного разу, коли будете пити каву, не викидайте гущу, а використовуйте її за призначенням. Як самостійно приготувати ефективні кавові скраби для обличчя?

Відлущувальний скраб із кавової гущі

Фото: Freepik

Кавова гуща є відмінним природним відлущувальним засобом. Вона м'яко видаляє омертвілі клітини шкіри, роблячи її більш гладкою й сяючою.

Інгредієнти:

2 ст. л. використаної кавової гущі (охолодженої);

1 ст. л. меду;

1 ст. л. кокосової олії.

Як приготувати?

Змішайте кавову гущу, мед і кокосову олію в невеликій мисці, щоб вийшла густа паста.

Нанесіть суміш на обличчя, уникаючи області навколо очей.

Акуратно масажуйте круговими рухами протягом двох-трьох хвилин.

Залиште ще на п'ять-десять хвилин.

Змийте теплою водою і промокніть обличчя рушником.

Освітлювальна маска з кави та йогурту

Фото: Freepik

У цій масці кава поєднується з йогуртом, багатим на молочну кислоту, який освітлює й омолоджує шкіру.

Інгредієнти:

1 ст. л. кавової гущі;

2 ст. л. простого йогурту.

Як приготувати?

Змішайте кавову гущу і йогурт у мисці до однорідної маси.

Рівномірно нанесіть суміш на обличчя.

Залиште на 15-20 хвилин.

Акуратно помасажуйте обличчя, змиваючи теплою водою, забезпечуючи відлущування під час зняття маски.

Промокніть обличчя рушником.

Заспокійливий скраб із кави та вівсянки

Фото: Getty Images

Вівсянка відома своїми заспокійливими властивостями, що робить цей скраб ідеальним для чутливої шкіри.

Інгредієнти:

1 ст. л. кавової гущі;

1 ст. л. подрібнених вівсяних пластівців;

1 ст. л. меду.

Як приготувати?

Змішайте кавову гущу, мелену вівсянку і мед до утворення пасти.

Нанесіть суміш на обличчя й акуратно масажуйте протягом двох-трьох хвилин.

Залиште ще на п'ять-десять хвилин.

Змийте теплою водою і промокніть обличчя рушником.

Скраби для обличчя на основі кави — це природний та економічний спосіб домогтися бездоганної шкіри в домашніх умовах. Кофеїн у каві стимулює кровообіг, а антиоксиданти допомагають боротися з вільними радикалами і зменшують запалення. Якщо ви хочете відлущити, освітлити або заспокоїти шкіру, ці кавові скраби для обличчя, зроблені своїми руками, допоможуть вам.

Нагадаємо, гіалуронова кислота допоможе вашій шкірі зберегти молодість, адже сприяє утриманню колагену, підвищує вологість і забезпечує еластичність.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця