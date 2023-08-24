Топ 7 продуктів, які допоможуть зменшити стрес і впоратися з тривогою

Тривогу можна назвати природною реакцією організму на стрес. Але є певні продукти, які допоможуть зменшити її.

Останнім часом ми часто переживаємо моменти стресу, занепокоєння і тривоги. Хоча в боротьбі зі стресом і тривогою важливим є своєчасне звернення по професійну допомогу, позитивні зміни в раціоні також можуть зіграти ключову роль у заспокоєнні нервів. Деякі продукти містять поживні речовини, які сприяють зниженню рівня тривожності. Про це пише OnlyMyHealth.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі The Lancet Psychiatry, у 2017 році, приблизно 197,3 мільйона осіб в Індії страждали на психічні захворювання. З них 45,7 мільйона осіб страждали на депресивні захворювання, а 44,9 мільйона страждали на тривожні розлади. "Регулярні фізичні вправи, методи релаксації (наприклад, глибоке дихання, медитація), збалансована дієта та достатній сон — все це може позитивно вплинути на рівень тривоги", — заявила докторка, психологиня Нірджа Аггарвал.

Лосось

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Лосось багатий жирними омега-3 кислотами, які відомі своєю здатністю підвищувати настрій і зменшувати запалення. Ці жирні кислоти можуть допомогти регулювати нейротрансмітери в мозку, сприяючи більш збалансованому настрою.

Чорниця

Фото: Pixabay

Чорниці багаті на антиоксиданти, особливо на флавоноїди, які покращують когнітивні функції та зменшують симптоми тривоги. Вони також допомагають у боротьбі з окислювальним стресом, який може бути причиною занепокоєння.

Йогурт

Фото: Freepik

Йогурт є чудовим джерелом пробіотиків — корисних бактерій, що підтримують здоров'я кишечника. Нові дослідження показують тісний зв'язок між здоров'ям кишечника і психічним благополуччям. Здоровий кишечник може позитивно вплинути на функцію мозку і допомагати справлятися з тривогою.

Вівсянка

Фото: Pixabay

Вівсянка — це складний вуглевод, який допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. Коли рівень цукру в крові стабільний, він запобігає різким стрибкам і збоям енергії, що спричиняють відчуття неспокою та дратівливості.

Темна листова зелень

Фото: Freepik

Листова зелень, така як шпинат, капуста і мангольд, багата на магній — мінерал, що допомагає регулювати гормони стресу і сприяє розслабленню. Вона також містить фолієву кислоту, яка відіграє роль у виробленні серотоніну — нейромедіатора, що впливає на настрій.

Індичка

Фото: Freepik

Індичка містить триптофан, амінокислоту, яка слугує попередником серотоніну. Серотонін часто називають нейромедіатором гарного самопочуття, і його збалансований рівень може сприяти більш спокійному настрою.

Ромашковий чай

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Незважаючи на те, що ромашковий чай не є продуктом харчування, згідно з дослідженнями, його варто згадати через його потенційний заспокійливий ефект. Він містить сполуки, які можуть зв'язуватися з рецепторами головного мозку, допомагаючи зменшити занепокоєння і сприяти розслабленню.

Включення цих продуктів, що знижують тривожність, у свій раціон може стати простим і природним способом підтримати психічне благополуччя. Хоча вони й не замінять професійне лікування, але можуть доповнити ваші зусилля по боротьбі з тривогою.

Пам'ятайте, що організм кожної людини унікальний, тому рекомендується поекспериментувати і знайти продукти, які найкраще підходять саме вам.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.