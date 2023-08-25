"Зона змінилася": творці S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представили новий трейлер гри

Імовірно, реліз гри відбудеться в першому кварталі 2024 року.

Незважаючи на те, що реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ("Серце Чорнобиля"), який передбачався у 2023 році, перенесли на 2024-ий, її розробник, українська компанія GSC Game World, представила новий офіційний трейлер шутера на своєму каналі YouTube.

"Озирнися навколо! На перший погляд, це та сама стара Зона... Застигла в часі й постійно трансформується, готова завдати удару в непередбачуваний момент. Але не дозволяй їй обдурити тебе: вона змінилася відтоді, як ти був тут востаннє. І щоб сталкер зміг вижити, вона вимагатиме того ж!", — йдеться у підписі до відео.

Розробники заявили, що гру буде випущено для ПК і Xbox Series X|S у першому кварталі 2024 року.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вперше презентували у 2018 році, і його вихід кілька разів відкладався з різних причин, зокрема через проблеми з розробкою через війну, яка триває між Україною і Росією. GSC Game World довелося покинути Україну, але тепер, найімовірніше, робота над продовженням кипить.

Як і в попередніх частинах серії, дія відбувається в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, куди авантюристи-"сталкери" проникають у пошуках фантастичних артефактів, але стикаються з мутантами, аномаліями та іншими небезпеками. Планується, що гра поєднуватиме в собі елементи жанрів шутера від першої особи, survival horror і immersive sim, а також пропонуватиме для дослідження великий відкритий світ.

Вона має вікові обмеження і не рекомендується гравцям молодше 17 років.

У березні російський фанат гри "S.T.A.L.K.E.R." почав шантажувати українських розробників із компанії GSC Game World через відсутність у грі російської локалізації. Він обіцяв викласти в мережу щонайменше 30 гігабайт деяких присвячених грі матеріалів.

Пізніше шантажисти заявили, що українська студія нібито "ненавидить російськомовне населення", а всі матеріали їм передав розробник, який не згоден із політикою GSC Game World.

Натомість студія GSC Game World відповіла на погрози щодо публікації секретних даних про "S.T.A.L.K.E.R. 2", заявивши, що принципова позиція команди творців гри, яка полягає в підтримці України, незмінна. Розробники також закликали фанатів гри не переглядати матеріали щодо "S.T.A.L.K.E.R. 2", якщо їх справді опублікують у Мережі, а також не поширювати їх самостійно, оскільки це може негативно позначитися на сприйнятті фінальної версії гри.

Раніше Фокус писав, що S .T.A.L.K.E.R. випустять у формі настільної гри.